سیاستتورکیهکلتورپه زړه پورې مطالبلیدلوري
ایران یو کس د اسرائیلو موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړ
ایران د اسرائیلو سره د کړکیچونو په منځ کې د جاسوسۍ د مخنیوي لپاره د موساد د مشکوکو همکارانو نیولو او اعدامولو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
ټرمپ د ګرینلینډ لپاره د "مختلفو انتخابونو" په اړه بحث کوي، د پوځي عملیاتو په ګډون: سپینه ماڼۍ
د مادورو له نیول کیدو وروسته به د وینزویلا لپاره بل ګام څه وي؟
د اسد له سقوط یو کال وروسته، چین د سوریې په چارو کې لومړني ګامونه اوچتوي
پولنډ چمتو دی چې د اوکراین د سولې په احتمالي تړون کې مخکښ لوژستیکي رول ولوبوي.
د پولنډ لومړي وزیر ډونالډ ټوسک وویل چې د سولې په پروسه کې د پولنډ رول "باید کلیدي او بنسټیز وي"، او وړاندیز کوي چې که چیرې دوامداره جوړجاړی وشي نو اوکراین کولی شي "د پولنډ لاره تعقیب کړي".
د سعودي په مشرۍ ایتلاف د بېلتون غوښتونکي مشر سره د کړکېچ په ترڅ کې د یمن په جنوب بریدونه کړي دي
په يمن کې د سعودي په مشرۍ ايتلاف په بريدونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې ایتلاف د بېلتون غوښتونکې جنوبي انتقالي شورا مشر، عیدروس الزبیدي، سعودي عربستان ته د یوې ټاکل شوې الوتنې څخه په ډډه کولو تورن کړ.
فرانسې،بریتانیا او اوکراین مشرانو په کیف کې د څو ملیتي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه تړون لاسلیک کړ
د فرانسې، بریتانیا او اوکراین مشرانو په پاریس کې د راتلونکي څو ملیتي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه د هوډ یوه اعلامیه لاسلیک کړې، چې د اوربند له ټینګښت وروسته به د اوکراین لپاره د امنیتي تضمین په توګه کار وکړي.
ټرمپ وايي، امریکا به د وینزویلا تر ۵۰ میلیونه بیرله پورې تېل ترلاسه کړي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، چې امریکا به د ۳۰ او ۵۰ میلیونه بیرلو ترمنځ د وینزویلا هغه تېل ترلاسه کړي چې دا مهال تر بندیزونو لاندې دي، او دا به د بازار په نرخ وپلورل شي.
اروپا له ډنمارک څخه د پوره ملاتړ اعلان وکړ او د ګرینلینډ د کنټرول لپاره د ټرمپ هڅې رد کړې
ویدیوګانې
انجلینا جولي د غزې پر پوله د مصر له رفح سیمې څخه لیدنه وکړه
00:32
اسرائیلي سرتیرو نوی کال د غزې پر لورې د ډزو کولو سره ولمانځه
00:20
ټرمپ په وینزویلا کې د امریکا د پوځي عملیاتو وروسته د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړ
00:49
په استانبول کې د ګالاتا په پُل کې د فلسطين په ملاتړ ستر لاريون وشو
00:26
نامتو هنرمند جکي چن د فلسطیني ماشومانو د کړاونو نه یادونه وکړه
00:35
د ټرمپ د ګرینلینډ څرګندونو وروسته فرانسې له ډنمارک سره پیوستون څرګند کړ
زهران ممداني د امریکا لخوا د مادورو نیول په وینزویلا کې د رژیم د بدلون لپاره ښکاره هڅه وبلله.
ټرمپ د مادورو له نیول کېدو وروسته کولمبیا ته خبرداری ورکړ او کیوبا یې په نښه کړه
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې وینزویلا به ددینه وروسته د امریکايي چارواکیو لخوا اداره شي.
پاکستان او چین په افغانستان کې میشتو ترهګرو ډلو پر وړاندې د اقدام غوښتنه کوي
د تورکیې بې پیلوټه جټ الوتکې قزل ایلما یو ډیر مهم ازمایښت په بریالیتوب سرته ورسو
روسیې د  فضايي ادارې په وینا،د سویوز فضايي بیړۍ د روسي  او امریکایي ستورمزلو سره فضا ته الوتنه وکړه
تورکي شرکتونو د فولادي ګنبد دفاعي سیسټم د ملاتړ لپاره د ۶.۵ ملیارد ډالرو قراردادونه لاسلیک کړل
تورکي دفاعي شرکتونه په طبیعي پیښو کې د کارونې لپاره ژوند ژغورونکي ډرونونه جوړوي
وروستي خبرونه | د مرغومي ۱۷
04:29
د چاپیریال په اړه نړۍوال کنفرانس
09:13
د ۳۴ تورو لرونکې ګډې ترکي الفبا معرفي کول، د ترکي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کلتوري همکاریو مهم ګام دی
09:34
د تاریخي حجاز ریلګاډي د بیا فعالیدو چمتوالی دوام لري.
10:39
چین ولې د پرمختلونکي هېواد ګټې پرېښودې؟
07:49
د اروپايي ټولنې له امریکا غواړي چې د وینزویلا له پوځي مداخلې وروسته نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي
د شیورون انرژۍ شرکت پخوانی اجرائیوي رئیس د وینزویلا د تیلو پروژو لپاره دوه میلیارد ډالر غواړي.
په پاکستان کې پر یوه موټر د برید له امله یو تن وژل شوی او ۸ نور ټپیان دي
کیوبا : په وینزویلا کې د امریکا د مداخلې پر مهال ۳۲ کیوبایي جنګیالي وژل شوي دي
روسیه وايي چې د اوکراین بې پیلوټه الوتکې په ۲۰۲۶ کال کې هره ورځ مسکو په نښه کوي
د سوریې پوځ په حلب کې د پخواني بعث رژیم سره د تړاو په تور اته کسان نیولي دي
شمالي کوریا داځل یو هایپرسونیک توغندی وازمایه
نیویارک ټایمز: په وینزویلا کې د امریکا پوځي مداخلې د ټرمپ ملاتړي په دوو برخو ویشي
شمالي کوریا یو ځل بیا د ختیځ سمندر پر لور بالستیک توغندي توغولي دي. دا خبره سویلي کوریا کړې ده.
د وینزویلا سترې محکمې د ولسمشر مرستیالې  ته 'په موقت ډول' د ولسمشرۍ د چارو د په غاړه اخیستو امر کړی
په وینزویلا کې د امریکا په بریدونو کې لږ تر لږه ۴۰ کسان وژل شوي
پر وینزویلا د امریکا د بریدونو او د ولسمشر مادورو د 'نیول کېدو' په اړه د نړۍ غبرګونونه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روبیو ویلي دي چې د وینزویلا ولسمشر مادورو له امریکا لخوا نیول شوی دی.
امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د وینزویلا ولسمشر مادورو او مېرمن یې له وینزویلا څخه په زور ایستل شوي
ټرمپ لخوا وینزویلا په بریدونو د ګواښلونو نه وروسته د وینزویلا پلازمینه کاراکاس درندو چاودنو ولړزاوله