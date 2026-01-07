لیدلوري
په واشنګټن کې پر سرتېرو له برید وروسته په امریکا کې مېشت افغانان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي
هغه افغانان چې د نږدې دوو لسیزو جګړې پر مهال یې له امریکايي ځواکونو سره کار کړی و، یو وخت ورسره په متحده ایالاتو کې د کور ورکولو ژمنه شوې وه ترڅو هغوی د طالبانو له سخت دریځۍ او بې رحمۍ څخه خوندي وساتي.
د سعودي په مشرۍ ایتلاف د بېلتون غوښتونکي مشر سره د کړکېچ په ترڅ کې د یمن په جنوب بریدونه کړي دي
په يمن کې د سعودي په مشرۍ ايتلاف په بريدونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې ایتلاف د بېلتون غوښتونکې جنوبي انتقالي شورا مشر، عیدروس الزبیدي، سعودي عربستان ته د یوې ټاکل شوې الوتنې څخه په ډډه کولو تورن کړ.
فرانسې،بریتانیا او اوکراین مشرانو په کیف کې د څو ملیتي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه تړون لاسلیک کړ
د فرانسې، بریتانیا او اوکراین مشرانو په پاریس کې د راتلونکي څو ملیتي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه د هوډ یوه اعلامیه لاسلیک کړې، چې د اوربند له ټینګښت وروسته به د اوکراین لپاره د امنیتي تضمین په توګه کار وکړي.
نور
لومړی وزیر مرز خبرداری ورکوي چې د جرمني اقتصاد د ودې له درېدو سره په یوه څلورلارې کې قرار لري.
د جرمني لومړی وزیر فریډریش مرز پارلمان ته خبرداری ورکړی چې د هیواد اقتصادي لیدلوری "خورا نازک" پاتې دی، او دا مني چې تر اوسه پورې ترسره شوي اقدامات د سیالۍ وړتیا په بیا راژوندي کولو کې پاتې راغلي ځکه چې برلین له اوږدې مودې اقتصادي رکود سره لاس او ګری
اروپا له ډنمارک څخه د پوره ملاتړ اعلان وکړ او د ګرینلینډ د کنټرول لپاره د ټرمپ هڅې رد کړې
د اروپا په کچه مشران د حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د ګرینلینډ د خلکو د خپل راتلونکي د پریکړې پر حق ټینګار کوي، په داسې حال کې چې د ټرمپ یو لوړپوړی سلاکار ادعا کوي چې هیڅ هیواد به د ګرینلینډ پر سر له واشنګټن سره جګړه ونه کړي.
لومړی وزیر مرز خبرداری ورکوي چې د جرمني اقتصاد د ودې له درېدو سره په یوه څلورلارې کې قرار لري.
د جرمني لومړی وزیر فریډریش مرز پارلمان ته خبرداری ورکړی چې د هیواد اقتصادي لیدلوری "خورا نازک" پاتې دی، او دا مني چې تر اوسه پورې ترسره شوي اقدامات د سیالۍ وړتیا په بیا راژوندي کولو کې پاتې راغلي ځکه چې برلین له اوږدې مودې اقتصادي رکود سره لاس او ګری
ویدیوګانې
انجلینا جولي د غزې پر پوله د مصر له رفح سیمې څخه لیدنه وکړه
00:32
انجلینا جولي د غزې پر پوله د مصر له رفح سیمې څخه لیدنه وکړه
00:32
اسرائیلي سرتیرو نوی کال د غزې پر لورې د ډزو کولو سره ولمانځه
00:20
اسرائیلي سرتیرو نوی کال د غزې پر لورې د ډزو کولو سره ولمانځه
00:20
ټرمپ په وینزویلا کې د امریکا د پوځي عملیاتو وروسته د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړ
00:49
ټرمپ په وینزویلا کې د امریکا د پوځي عملیاتو وروسته د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړ
00:49
په استانبول کې د ګالاتا په پُل کې د فلسطين په ملاتړ ستر لاريون وشو
00:26
په استانبول کې د ګالاتا په پُل کې د فلسطين په ملاتړ ستر لاريون وشو
00:26
نامتو هنرمند جکي چن د فلسطیني ماشومانو د کړاونو نه یادونه وکړه
00:35
نامتو هنرمند جکي چن د فلسطیني ماشومانو د کړاونو نه یادونه وکړه
00:35
سیاست
ساینس او ټکنالوژي
وپلټۍ