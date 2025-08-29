وروستي خبرونه | د سنبلې ۷

ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې دا بریدونه د سولې د روانو خبرو اترو په اړه ښکاره بې غوري ښيي.
د کیف ښار پوځي ادارې د خپل مشر تیمور تاکاچینکو سره د تلفاتو پخلی کړی او ویلي یې دي چې په وژل شویو کې څلور ماشومان هم شامل دي.
هغه زیاته کړه چې ژغورونکو وروسته له خاورو لاندې یو بل جسد وموند چې له دې سره د مړو شمېر ۱۸ ته ورسېد.
د سیمه ییزو ډاکټرانو په وینا، اسراییل په غزه کې په بریدونو کې لږترلږه 27 نور فلسطینیان وژلي دي.
وروستي بریدونه د غزې لویدیځ ښار، جبالیه النزلة او په شمال کې د شاطي کډوالو کمپ او همدارنګه د بوریج کډوالو کمپ او د غزې په مرکزي برخه کې د نیتزاریم دهلیز په ګډون ګڼې سیمې په نښه کړي دي.
په جنوبي ښارونو خان یونس او رفح کې هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
مایکروسافټ دوه نور کارمندان له دندې ګوښه کړل چې د شرکت په ودانۍ کې یې د اسراییلو سره د شرکت د اړیکو په وړاندې په لاریونونو کې برخه اخیستې وه، ځکه چې په غزه کې د دوی نسل وژنه دوام لري.
د اپارتایډ لپاره د احتجاج ډلې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوه کارکونکي نسرین جرادات او جولیوس شان له دندې ګوښه شوي دي. دوی د هغو لاریون کونکو په ډله کې وو چې پدې وروستیو کې یې د مایکروسافټ په مرکزي دفتر کې خيمې وهلي وي. دا یوه ورځ وروسته له هغې راځي چې دوه نور کارمندان ، انا هټل او ریکي فامیلي، غږیز پیغامونه ترلاسه کړل چې دوی له دندې ګوښه شوي دي.
ایران د فرانسې، جرمني او انګلستان هغه پریکړه غندلې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره د "سنیپ بیک " میکانیزم غوښتنه کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي دا اقدام "غیر عادلانه، غیر قانوني او هیڅ قانوني بنسټ نه لرونکي وبله" او خبرداری یې ورکړ چې تهران به "مناسب ځواب ورکړي."
هغه وویل چې دا پریکړه به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران همکاري زیانمنه کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعتبار ته به زیان ورسوي.
د ټرمپ ادارې د قانوني مهاجرت د سختولو لپاره د خپلې وروستۍ هڅې په توګه، په متحده ایالاتو کې د بهرني زده کونکو او ژورنالیستانو د پاتې کیدو لپاره د سختو محدودیتونو لګولو پلانونه افشا کړي دي.
د وړاندیز له مخې، د زده کونکي ویزې لرونکي به د اعظمي حد تر څلورو کلونو پورې محدود وي.
بهرني خبریالان به د 240 ورځو پاتې کیدو پورې محدود وي، د 240 ورځو په زیاتوالي کې نوي کیدی شي، پداسې حال کې چې چینایي ژورنالیستانو ته به یوازې 90 ورځې ورکړل شي.