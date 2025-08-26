وروستي خبرونه | د سنبلې ۴

سیمه ییزو چارواکو ویلي، اسرائيلي ځواکونو د خان یونس په المواسي سیمه کې د الحیات الجدیده خبریال حسن دوحان په ډزو وژلی دی.
په غزه کې د رسنیو دفتر ویلي چې د نوي تلفاتو سره د 2023 کال اکتوبر راهیسې د اسرائيلو په بریدونو کې د وژل شویو فلسطیني خبریالانو شمیر 246 ته ورسید.
دا وژنه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د خان یونس په ناصر میډیکل کمپلیکس باندې د اسرائیلو برید وشو چې د پنځو خبریالانو په ګډون لږ تر لږه ۲۱ کسان ووژل شول.
د اسلامي همکاریو سازمان (OIC) د غزې د بشپړ اشغال لپاره د اسرائیلو پلان رد کړ او پر تل ابیب یې د فشار راوړلو غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د فلسطینیانو پر ضد خپل اقدامات ودروي.
په جده کې د بیړنۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې، دوی د فلسطینیانو د جبري بې ځایه کولو لپاره هر ډول طرحه رد کړه.
د اسلامي همکاریو سازمان همدارنګه اسرائیل د روانې جګړې او د اوربند د نوښتونو د ردولو لپاره په بشپړ ډول مسؤل بولي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که چین امریکا ته د مقناطسي موادو په رسولو کې پاتې راشي نو پر چین به ۲۰۰ سلنه تعرفه ولګوي، که څه هم هغه وویل چې د کومې مسلې تمه نه لري.
هغه بیجینګ د نړیوال مقناطیس صنعت په انحصار تورن کړ.
ټرمپ زیاته کړه چې متحده ایالات کولی شي په یوه کال کې د مقناطیس په تولید کې ځان بسیا کړي.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیباني پر اسرائیل تور ولګاوه چې په غیر پوځي سیمو کې د استخباراتي او پوځي پوستو په جوړولو سره د ۱۹۷۴ کال د بې وسلې کولو له تړون څخه سرغړونه کوي.
هغه وویل چې دا اقدامات د اسرائیلو "پراخولو او ویشلو پلانونو" ته خدمت کوي او هدف یې د فرقه ایزې شخړې اور بلول دي.
شیباني ژمنه وکړه چې سوریه به د ویش په وړاندې مقاومت وکړي.
د اوکرایین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ناروې ستاینه وکړه چې له اوکراین سره یې د ژمي په اوږدو کې د مرستې او د روسیې پر وړاندې د دفاع په برخه کې حیاتي ملاتړ کړی دی.
د کیف په سفر کې، د ناروې لومړي وزیر جوناس ګهر سټور د 8.5 ملیارد ډالرو نوې مرستې بسته اعلان کړه.
هغه ټینګار وکړ چې د سولې له هر ډول خبرو مخکې باید اوربند وشي.