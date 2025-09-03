وروستي خبرونه | د سنبلې ۱۲

دوی ټینګار وکړ چې د بندیانو خوشې کول او په غزه کې د اوربند ترلاسه کول د ټرمپ د نوي منځني ختیځ لید او د نوبل د سولې امکاناتو لپاره اړین دي.
په همدې حال کې اسرائیلو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه نهه پنځوس فلسطینیان وژلي چې پکې مرسته غوښتونکي هم شامل دي او تلفات یې په نیمه فعالو روغتونونو کې خپاره شوي دي.
په غزه کې د اسرائیلو د نسل وژنې کمپاین په ۶۹۸مه ورځ کې هم دوام لري چې په ترڅ کې یې د وژل شویو شمېر ۶۳ زره شپږ سوه درې دېرش تنو ته رسېدلی دی.
بلجیم د غزې پر سر د اسرائیلو پر ضد پراخ بندیزونه اعلان کړي، د وسلو بندیز یې پراخ کړی، د میشت ځایونو تولیدات یې بند کړي او د غیرقانوني میشت ځایونو لپاره یې ویزې محدودې کړي.
د ښي اړخو اسرائیلو وزیران او د حماس مشرانو نومونه به د شینګن په سیستم کې دوی داخل کړي، د نه منلو وړ شخصیتونه به اعلان شي.
بروکسل همداراز ژمنه وکړه چې د بلجیم اتباع به چې په جنګي جرمونو کې ښکیل دي محاکمه کړي، د اسرائیلو پوځي الوتنې بندوي، او د دفاع انحصار کموي.
بلجیم د دوو دولتونو د حل ملاتړ بیا تایید کړ، د فلسطین د پیژندلو ژمنه یې وکړه او له اروپایي اتحادیې یې وغوښتل چې موازي اقدامات وکړي.
فرانسې په ۲۰۱۲ کال کې په حمص کې د خبریالانو د وژلو په تړاو د بشارالاسد او د سوریې د رژیم د شپږو پخوانیو چارواکو د نیولو امر صادر کړی دی، چې پکې ریمي اوچلیک او ماری کولون هم شامل دي.
په جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په تور د دې اقدام هدف د سوریې پخوانی رژیم د بهرنیو رسنیو په نښه کولو لپاره مسؤل وګڼي.
اسد په دسمبر کې وروسته له هغه روسیې ته وتښتید چې مخالفینو هغه له واکه وغورځاوه، او د بعث ګوند د لسیزو واکمني یې پای ته ورسوله.
چارواکي وايي، د پاکستان په جنوب لوېدیځ بلوچستان ایالت کې د یوې سیاسي غونډې پر مهال د یوه ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه ۱۳ کسان وژل شوي او ۳۰ نور ټپیان دي.
چاودنه د سه شنبې په ماښام د لوبغالي په یوه پارکینګ کې شوې چې د سیاسي ګوندونو سلګونه غړي پکې راټول شوي وو.
په سما نیوز کې ښودل شوي ویډیو ښیې چې ژغورونکي ټپیان د پولیسو او شخصي موټرو کې اچوي.
دغه جلسه د بلوچستان نېشنل پارټۍ له خوا تنظیم شوې وه چې مشري یې د ولایتي پخواني وزیر اعلی سردار اختر مینګل کوله.
د چین ولسمشر شي جین پینګ په بیجینګ کې د روسیې د ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کوربه توب وکړ، چې د لویدیځ په وړاندې یې ځواک او یووالي څرګند کړ.
چین پراخ پوځي تجهیزات، جټ الوتکې او نظم لرونکي سرتیري نندارې ته وړاندې کړل.
شي د سولې غوښتنه وکړه خو ژمنه یې وکړه چې چین "نه دریدلی" دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې واړه مشران د امریکا پر ضد دسیسې تورن کړل.
دې نندارې د جاپان د جګړې په وخت کې د وژل شویو ملیونونو خلکو درناوی هم وکړ، چې یادګار یې د ځواک په نښه کولو او د سرغړونې په نړیوال پیغام بدل کړ.