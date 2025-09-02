وروستي خبرونه | د سنبلې ۱۱

د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې د سپټمبر په میاشت کې به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په جریان کې د فلسطین دولت په رسمي توګه په رسمیت وپیژني.
"فلسطین به د ملګرو ملتونو په غونډه کې د بلجیم لخوا په رسمیت وپیژندل شي! او د اسرائیلو حکومت په وړاندې سخت بندیزونه لګول کیږي."
ټرمپ ومنله چې اسرائیلي لابي په کانګرس کې نفوذ له لاسه ورکوي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه حیران دی چې په واشنګټن کې د اسرائیلو یو وخت ځواکمن لابي په کانګرس کې خپل نفوذ له لاسه ورکوي او په خپل جمهوري غوښتونکي ګوند کې د نسلونو بدلون مني.
د جمعې په ورځ د ډیلي کالر سره په مرکه کې، چې د دوشنبې په ورځ خپره شوه، ټرمپ وویل چې په کانګرس کې د اسرائیلو ملاتړ د دوو لسیزو دمخه د واکمنۍ په پرتله "د تیر وخت خبره" وه.
شانګهای سازمان د غزې د ملکي وګړو وژنه په کلکه غندي
د شينهوا اژانس د خبر له مخې، د شانګهای د همکارۍ سازمان ويلي، چې غړي يې چې چين، هند، روسيه او ايران په کې شامل دي، "په غزه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او بشري ناورينونو د رامنځته کېدو په کلکه غندنه کوي."
د شانګهای د همکارۍ سازمان ۱۰ غړو هېوادونو د دوشنبې په ورځ د چین په شمالي ښار تیانجین کې د دوی له سرمشریزې وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دوی د جون په میاشت کې پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه هم په کلکه غندي.
اسراییلو په غزه کې په بریدونو کې ۵۱ فلسطینیان ووژل
د روغتیايي سرچینو په وینا، اسرائیلو د محاصرې لاندې غزې کې په خپلو بریدونو کې د یوې امیندواره میرمنې او دوو ماشومانو په ګډون لږترلږه ۵۱ نور فلسطینیان وژلي دي.
دغه وژنې د غزې په ښار کې د الشطي کډوالو په کمپ، د شیخ رضوان په ګاونډ، الصحابه میډیکل کمپلیکس کې شوې دي. د بوریج مهاجر کمپ، د غزې په مرکزي برخه کې دیر البله او په جنوبي غزه کې خان یونس.
تورکیې خپله اتمه کورنۍ او ملي جنګي بیړۍ ټي سي جي اجل اوبو ته ښکته کړه.
تورکیې د دوشنبې په ورځ خپله نوې جوړه کړې اتمه ټي جي سي اجل په نامه جنګۍ کښتۍ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې اوبو ته ښکته کړه.
د ویلو ده چې ددې کښتۍ د جوړولو چارې د ۲۰۲۳ کال د اپر په ۶ مه نيټه د تورکیې دفاعي صنایعو د ریاست لخوا د قرارداد په لاسلیکولو سره پیل شوې وې. د نوموړي قرارداد په چوکاټ کې به ۷ دانې ټي سي جي اجل جنګۍ کښتۍ جوړې او د تورکیې سمندري ځواکونو ته به وسپارل شي.