وروستي خبرونه| د سنبلې ۲۰

دوحې ټینګار کړی چې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هڅو د یوې برخې په توګه شتون لري چې اسرائیلو او امریکا دواړو غوښتنه کړې ده.
د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني له سي این این سره په یوه مرکه کې ویلي چې د اسرائیلو د برید په اړه سیمه ییز ځواب تر بحث لاندې دی او ډېر ژر به یوه سرمشریزه جوړه شي.
په همدې حال کې نتنیاهو په دوحه کې د برید دفاع وکړه او دا یې د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو وروسته د امریکا له اقداماتو سره پرتله کړه.
د وال سټریټ ژورنال د راپور له مخې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د حماس پر چارواکو د اسرائیلو له برید وروسته د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په یوه توده تیلیفوني اړیکه کې سختې نیوکې وکړې.
ټرمپ خپله "ژوره مایوسي" څرګنده کړه چې د اسرائیلو پر ځای د امریکا پوځ ورته خبر ورکړی دی.
نتنیاهو د برید څخه د یو لنډ فرصت په توګه دفاع وکړه.
ټرمپ خبرداری ورکړ چې برید د غزې د اوربند په خبرو اترو کې د منځګړیتوب لپاره د امریکا یو مهم متحد له خطر سره مخ کړی دی.
د پولنډ لومړي وزیر ډونالډ توسک وویل، پولینډ به له ناټو څخه وغواړي چې د نولس روسي بې پیلوټه الوتکو د دوی هوايي حریم ته د ننوتلو وروسته د څلورمې مادې غوښتنه وکړي.
د ملي امنیت ادارې له ولسمشر کارول ناوروکي سره تر لیدنې وروسته، توسک د روسیې کړنې د "آزادې نړۍ پر وړاندې جنجالي " وبللې.
څلورمه ماده د ناټو د مشورې لامل ګرځي خو پوځي اقدام نه کوي.
هوايي ډګرونه تړل شوي، او امنیتي ځواکونه په خبرداري کې وو.
توسک ټینګار وکړ چې ناټو باید لا قوي ملاتړ وکړي او خبرداری یې ورکړ چې دا یوازې د اوکراین جګړه نه ده بلکې د ټولو ازادو هېوادونو لپاره ګواښ دی.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برونو ریټیلیو وویل، نږدې دوه سوه زره کسانو د فرانسې د "هر څه د بندولو" په لاریونونو کې برخه واخیسته، چې کیڼ اړخې ډلې یې تورنې کړې چې له مظاهرو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
هغه یادونه وکړه چې ځوانان په پراخه کچه استازیتوب کوي مګر ټینګار یې وکړ چې غورځنګ د هیواد په فلج کولو کې پاتې راغلی.
په پاریس کې په کلیدي ځایونو کې نښتې پیل شوې، چیرې چې اور لګیدلی او پولیسو اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه.
د Forum des Halles شاپینګ مرکز د لوټمارۍ ویره کې وتړل شو.
په ټول هیواد کې، اته سوه او دولس لاریونونه راپور شوي، دوه سوه پنځه نوي کسان ونیول شول ، او یو شمیر هوایی ډګرونه له ګډوډۍ سره مخ دي.
چارلي کرک، یو مشهور محافظه کاره مبصر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد، د یوتا ویلی پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو.
د دوه ماشومانو پلار د خپل "امریکایي بیرته راستنیدو سفر" په لومړي تمځای کې زده کونکو ته خطاب کاوه کله چې هغه په غاړه کې ولګېد او وروسته په روغتون کې يې ساه ورکړه.
یو دیرش کلن کرک د امریکا تر ټولو لوی محافظه کاره ډله د ټرننګ پوائنټ USA په ګډه جوړه کړې وه او د خپل رسنیو د شتون، د کتابونو تر ټولو ښه پلورل، د اسرائیلو پلوه دریځ او د اسلام او سیاست په اړه د اختلافي بیانونو له امله مشهور و.