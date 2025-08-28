سیاستتورکیهکلتورپه زړه پورې مطالبلیدلوري
وروستي خبرونه | د سنبلې ۶
00:00
00:0000:00
نړۍ
وروستي خبرونه | د سنبلې ۶
اسرائیلو د روانې میاشتې په پیل کې د غزې په الزیتون سیمه کې د خپلو ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې تر ۱۵۰۰ زیات کورونه نړولي دي. د فلسطین د ملکي دفاع د ادارې په وینا، د سیمې سویلي برخه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
28 اګست 2025

د دوی ویاند څرګنده کړه، له هغه وخته چې اسرائیلو د روانې میاشتې په پیل کې د غزې د ټولې سیمې د نیولو پلان تصویب کړ، په دې سیمه کې هیڅ شی نه دی پاتې شوی.

د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټیډروس اډانوم غیبریوس وايي، له غزې تر ۱۵۸۰۰ څخه ډیر خلک اوس د طبي درملنې لپاره ایستلو ته سخته اړتیا لري.

په ټولنیزو رسنیو کې د تازه معلوماتو شریکولو سره، هغه څرګنده کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان توانیدلی چې لږ شمیر ناروغان وباسي - په شمول د هغو ماشومانو چې نن سهار اردن ته لیږدول شوي.

د ارجنټاین ولسمشر جاویر میلي وروسته له هغه خوندي ځای ته واستول شو کله چې قهرجنو لاریون کونکو بوینس ایرس ته نږدې د کمپاین په تمځای کې هغه پر ډبرو او بوتلونو وويشت.

دا پیښه په داسې حال کې رامینځته کیږي چې میلي د خپلې خور په ګډون د فساد دسیسې له امله د ډیریدونکي غبرګون سره مخ کیږي.

پاکستان د پنجاب په شمال ختیځ کې پوځ ځای پر ځای کړی ترڅو د ژغورنې او مرستې هڅو ملاتړ وکړي، ځکه چې دغه ولایت د خطرناکو سیلابونو سره مخ ده.

د سختو بارانونو او د هند لخوا د اوبو د بندونو څخه د اوبو خوشې کولو سره یوځای په دریو مهمو سیندونو کې د اوبو کچه لوړه کړې ده: ستلج، راوي او چناب.

د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوه جګپوړي سلاکار څرګنده کړې، چې واشنګټن پر هندي توکو د ۵۰ سلنې تعرفې له لګولو څخه شاته نه ځي.

هغه وویل چې اداره به تر هغه خپل دریځ نرم نه کړي تر څو چې هند د روسیې د ارزانه تیلو د اخیستلو لاره بدله نه کړي - کوم چې متحده ایالات استدلال کوي چې په اوکراین کې د مسکو د جګړې تمویل کې مرسته کوي.

لا زیات واورۍ
وروستي خبرونه | د مرغومې لومړۍ
د چاپیریال په اړه نړۍوال کنفرانس
د ۳۴ تورو لرونکې ګډې ترکي الفبا معرفي کول، د ترکي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کلتوري همکاریو مهم ګام دی
د تاریخي حجاز ریلګاډي د بیا فعالیدو چمتوالی دوام لري.
چین ولې د پرمختلونکي هېواد ګټې پرېښودې؟
د زلزلو پر وړاندې عامه پوهاوی
د تورکیې دفاعي صنعت
د ماشومانو ډیجیټل کارګري
نادر ځمکني عناصر ، د ننۍ نړۍ د قدرتونو د سیالۍ اصلي عنصر
اټومي سیاستونه