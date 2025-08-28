وروستي خبرونه | د سنبلې ۶

د دوی ویاند څرګنده کړه، له هغه وخته چې اسرائیلو د روانې میاشتې په پیل کې د غزې د ټولې سیمې د نیولو پلان تصویب کړ، په دې سیمه کې هیڅ شی نه دی پاتې شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټیډروس اډانوم غیبریوس وايي، له غزې تر ۱۵۸۰۰ څخه ډیر خلک اوس د طبي درملنې لپاره ایستلو ته سخته اړتیا لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د تازه معلوماتو شریکولو سره، هغه څرګنده کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان توانیدلی چې لږ شمیر ناروغان وباسي - په شمول د هغو ماشومانو چې نن سهار اردن ته لیږدول شوي.
د ارجنټاین ولسمشر جاویر میلي وروسته له هغه خوندي ځای ته واستول شو کله چې قهرجنو لاریون کونکو بوینس ایرس ته نږدې د کمپاین په تمځای کې هغه پر ډبرو او بوتلونو وويشت.
دا پیښه په داسې حال کې رامینځته کیږي چې میلي د خپلې خور په ګډون د فساد دسیسې له امله د ډیریدونکي غبرګون سره مخ کیږي.
پاکستان د پنجاب په شمال ختیځ کې پوځ ځای پر ځای کړی ترڅو د ژغورنې او مرستې هڅو ملاتړ وکړي، ځکه چې دغه ولایت د خطرناکو سیلابونو سره مخ ده.
د سختو بارانونو او د هند لخوا د اوبو د بندونو څخه د اوبو خوشې کولو سره یوځای په دریو مهمو سیندونو کې د اوبو کچه لوړه کړې ده: ستلج، راوي او چناب.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوه جګپوړي سلاکار څرګنده کړې، چې واشنګټن پر هندي توکو د ۵۰ سلنې تعرفې له لګولو څخه شاته نه ځي.
هغه وویل چې اداره به تر هغه خپل دریځ نرم نه کړي تر څو چې هند د روسیې د ارزانه تیلو د اخیستلو لاره بدله نه کړي - کوم چې متحده ایالات استدلال کوي چې په اوکراین کې د مسکو د جګړې تمویل کې مرسته کوي.