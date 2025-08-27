وروستي خبرونه | د سنبلې ۵

په تل ابیب کې، په سلګونو زرو لاریون وکړ او له حکومته په غزه کې د اوربند او له حماس سره د یرغمل نیول شوو کسانو په اړه تفاهم غوښتنه وکړه.
لاریون کونکو نتنیاهو تورن کړ چې د ژوند ژغورلو په پرتله جګړې ته لومړیتوب ورکوي، د یرغمل خپلوانو خبرداری ورکړ چې هغه د سیاسي ګټو لپاره بندیان قرباني کوي.
د سوریې دولتي تلویزون الاخباریه د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې اسرائیلو د دمشق په جنوب کې الکسوه ښار ته نژدې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې د سوریې د پوځ شپږ سرتیري وژلي دي.
د خپرونکي شرکت وايي، اسرائیلي بې پیلوټه الوتکو د دمشق په څنډو کې د پوځ پر څو پوستو بریدونه کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د مشروعیت په اړه د روسیې وروستي تورونه رد کړي او یوازې یې "منافقت" بللی دی.
د کابینې د درې ساعته غونډې وروسته په خبرو کې، ټرمپ ټینګار وکړ، "دا مهمه نه ده چې دوی څه وايي. هرڅوک چاپلوسي کوي. دا ټولي چټي خبرې دي."
"د وینزویلا حکومت د خپل کارابین ساحل په اوږدو کې جنګي کښتۍ او ډرونونه ځای پر ځای کوي وروسته له هغه چې امریکا د ولسمشر نیکولاس مادورو سره د زیاتیدونکي تاوتریخوالي په منځ کې اضافي سمندري ځواکونه واستول.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې فدرالي څارنوالان به په واشنګټن ډي سي کې د "جرم بیړني حالت" له اعلان او په ښار کې د فدرالي ځواکونو له ځای پرځای کولو وروسته د وژنو لپاره د مرګ سزا وغواړي.