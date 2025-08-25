وروستي خبرونه | د سنبلې ۳

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ لویو ټلویزیوني شبکو تور ولګاوه چې دوی په خپلو راپورونو کې تعصب کوي او وړاندیز یې وکړ چې د دوی د خپرونو جوازونه باید لغوه شي.
ټرمپ، د خپل شخصي ټولنیز مډیا پلټفارم تروټ سوشیل له لارې په خپور کړي پیغام کې ادعا وکړه چې ABC او NBC شبکې د هغه د ولسمشرۍ په اړه په پراخه کچه منفي راپورونه خپروي.
هغه ولیکل: “سره له دې چې زما شهرت ډېر لوړ دی او د ډېرو په وینا، د ولسمشرۍ په تاریخ کې تر ټولو غوره ۸ میاشتې مې تېرې کړې دي، ABC او NBC NEWS، چې د تاریخ تر ټولو بدې او متعصبې شبکې دي، زما په اړه ۹۷٪ منفي راپورونه ورکوي.”
د اسرائیلو د پوځ مشر له نتنیاهو څخه غوښتي چې د غزې معاملې ومني
د اسرائیلو لوی درستیز ایال ضمیر له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو څخه غوښتي چې د فلسطیني مقاومت ډلې حماس سره یو تړون ومني، او خبرداری یې ورکړ چې د غزې د ښار نیواک ښايي یرغمل شوي کسان له جدي خطر سره مخامخ کړي.
ضمیر وویل چې دا تړون شتون لري او باید اوس نهايي شي، ځکه چې اسرائیلي ځواکونو اړین شرایط پوره کړي او نتنیاهو باید اوس پریکړه وکړي.
لاوروف: لویدیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډ جوړوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف لویدیځ هېوادونه تورن کړل چې د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو پر وړاندې د خنډولو هڅه کوي.
هغه کیف د خبرو په درولو تورن کړ او د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یې انتقاد وکړ چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې د سمدستي لیدنې غوښتنه کړې ده.
د ویتنام خلک د کاجیکي توپان نږدې کیدو له امله خوندي ځایونو ته پناه وړي.
په ساحلي ویتنام کې په لسګونو زره خلک د کجیکي توپان د نږدې کیدو له امله تخلیه شوي. ویل کیږي ددې توپان سرعت په ساعت کې نږدې یو سل او شپیته کیلومتره دی او ددې توپان له امله سمندري څپې نهه اعشاریه پنځه مترو ته لوړیږي.
په پنځو ولایتونو کې څه باندې درې سوه ٢٥ زره پنځه سوه کسان ښوونځیو او عامه سرپناهونو ته کډه شوي دي.
د ایران مشر له امریکا سره اټومي خبرې رد کړې
د ایران ستر رهبر علي خامنه يي له واشنګټن سره شخړې "نه حل کېدونکي" وبللې او د امریکا فشارونه یې رد کړل او ژمنه یې وکړه چې تهران به هېڅکله ګټه ونه کړي.
هغه وویل دښمنان د جنګ له لارې د ایران په کمزوری کولو کښې پاتې راغلی او د تفرقې د تخم د کوششونو په وړاندې یې خبرداری ورکړ .