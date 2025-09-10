وروستي خبرونه | د سنبلې ۱۹

اسرائیلو د غزې په تړانګه کې د اوربند په لټه کې د فلسطیني مذاکره کوونکي په نښه کولو سره د قطر په پلازمینه دوحه د توغندیو برید وکړ.
حماس خبر ورکړی چې د لوړ پوړي مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون پنځه چارواکي وژل شوي، خو د خبرو اترو ډله ژوندۍ پاتې شوې ده.
په برید کې یو قطري امنیتي افسر هم وژل شوی دی.
سپینې ماڼۍ دا برید غندلی او ویلي یې دي چې د امریکا پوځ د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی و، چې ګواکې قطر ته یې مخکې له مخکې خبر ورکړی و.
قطر د مخکینۍ خبرتیا ترلاسه کول رد کړل، ادعا یې وکړه چې خبرتیا یوازې د چاودنو وروسته راغله او د مخکینۍ خبرتیا ادعاګانې یې "دروغ" وبللې.
په دوحه کې د اسرائیلو هوايي برید چې د حماس لوړ پوړي مشران یې په نښه کړل، په نړیواله کچه چټک او پراخه غندنه راوپاروله.
تورکیې، ملګرو ملتونو، واتیکان، فرانسې، هسپانیې، انګلستان او ایرلنډ دغه برید د قطر له ملي حاکمیت او نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې ده.
سعودي عربستان، مصر، اردن او عرب لیګ له دوحې سره د پیوستون اعلان وکړ او د جدي سیمه ییزو پایلو خبرداری یې ورکړ.
ایران، پاکستان، اندونیزیا او نورو دا برید خطرناک او بې ثباته کوونکی بللی دی.
د نړۍ مشرانو ټینګار کړی چې دا په غزه کې د اوربند هڅې کمزورې کوي او د جګړې د زیاتیدو خطر لري.
په پاریس او شاوخوا سیمو کې له جوماتونو بهر د خنزیر نهه سرونه موندل شوي، چې پولیس یې هڅولي چې پلټنې پیل کړي.
چارواکو تایید کړه چې د ولسمشر ایمانویل میکرون نوم د دوی په پنځو یې لیکل شوی و.
د پولیسو مشر لورینټ نونیز د "ناوړه عمل" غندنه وکړه او د عاملینو د موندلو ژمنه یې وکړه، پداسې حال کې چې د کورنیو چارو وزیر برونو ریټیلیو دوی "ناوړه" وبلل.
د پاریس د لوی جومات خطیب کیمس ایډین حافظ دا پیښه "د اسلام ضد کرکې د زیاتیدو یوه نوې مرحله" بللې ده.
فرانسه، چې د شپږو ملیونو څخه زیاتو مسلمانانو کور دی، د غزې له جګړې وروسته د مسلمانانو پر ضد کرکه مخ په زیاتیدو ده.
د جیفري ایپسټین سره تړلی یو نوی خپور شوی "د زوکړې کتاب" کې د پیټر منډیلسن لخوا د 2003 یو یادښت شامل دی، چې اوس په متحده ایالاتو کې د انګلستان سفیر دی، اپسټین د هغه "غوره ملګري" په توګه بیانوي.
پیغام، د ګیسلین میکسویل لخوا ترتیب شوی، د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه وړاندې کوي چې په 2006 کې را څرګند شو.
منډلسن وروسته د ټولنې په اړه خواشیني څرګنده کړه، او دا یې د عامه ریکارډ مسله وبلله.
ایپسټین ، چې په 2019 کې په زندان کې مړ شو، د ډیرو لوړ پوړو شخصیتونو سره یې اړیکې ساتلې.
میکسویل په 2021 کې د کم عمره نجونو د قاچاق د توطیې په تور محکوم شو.
نیپال په ګډوډۍ کې ډوب شوی ځکه چې لومړي وزیرکی پیشرما اؤلي د څو ورځو وژونکي حکومت ضد لاریونونو وروسته استعفا وکړه چې د ټولنیزو رسنیو بندیز او د فساد ادعاګانو له امله رامینځته شوه.
مظاهرې، چې لږ تر لږه ۱۹ تنه یې ووژل او په سلګونو نور یې ټپیان کړل، د ګرځبندیز سرغړونه وشوه، دولتي ملکیتونه وسوځول شول او وزیران له سیمې وایستل شول.
د تریبوان نړیوال هوایی ډګر په کټمندو کې د ناکراریو له امله وتړل شو.
د کورنیو چارو وزیر په ګډون درې وزیران د کړکېچ په ترڅ کې استعفا وکړه.
د ټولنیزو رسنیو د بیا رغولو سره سره، لاریونونه دوام لري، اؤلي د خبرو اترو او د تاوتریخوالي په اړه د تحقیقاتو ژمنه وکړه.