وروستي خبرونه | د سنبلې د میاشتنې۱۴

دغه ډله وايي چې غزې ته د خوراکي توکو، اوبو او طبي توکو د لېږدولو دنده يې په بشپړه توګه بشري او قانوني ده.
دغه راز د اسرائیلو کړنې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه او د فلسطینیانو او د هغوی د ملاتړو د ډارولو او جرم کولو د پراخو هڅو یوه برخه بولي.
دغه کاروان چې د دې اونۍ په پیل کې له بارسلونا څخه د 44 هیوادونو شاوخوا 200 ګډون کونکو سره روان شو، پلان لري چې غزې ته له تګ مخکې په تونس کې ودریږي.
د اروپايي اتحادیې لوړپوړي چارواکي په غزه کې د اسرائیلو جګړه "نسل وژنه" بولي او د یووالي سره د ځواب ورکولو په برخه کې د اروپا پر بې کفایتۍ نیوکه کوي.
د اروپایی کمیسیون مرستیالې تیریسا ریبیرا وویل چې کړکیچ د اروپا او نړۍ لپاره یوه ازموینه ده ، او د اروپايي ټولنې د پرېکنده اقدام کولو کې د پاتې راتلو له امله مایوسي څرګندوي.
نوموړې له ورو پرمختګ سره سره د اوربند، د یرغمل شویو کسانو د خلاصون او د ملکي وګړو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کوي.
د هغې څرګندونې د اروپايي ټولنې د یوه چارواکي لخوا تر اوسه پورې تر ټولو قوي غندنه ده، که څه هم اروپايي کمېسیون په رسمي ډول د غزې جګړه د نسل وژنې په توګه نه تعریفوي.
په لندن کې د غزې دوه ورځنۍ محکمه د اسرائیلو د جنګي جرمونو او په نسل وژنې کې د بریتانیا د رول په اړه د شاهدانو او کارپوهانو څخه اوري.
د جراحانو، خبریالانو او نورو شاهدانو چې په غزه کې د اسرائیلو د کړنو شاهدان وو، اسرائیل په قصدي توګه روغتونونه، مرستندویه کارکونکي او خبریالان په نښه کوي.
د نړیوالو حقوقو استاد شاهد حموري وايي، د شاهدانو کوربه توب اخلاقي دنده ده، چې د غزې تباهي د یوې اوږدې مستعمرې پروژې د یوې برخې په توګه بیانوي.
دا محکمه په داسې حال کې پرانیستل شوه چې غزه له قحطۍ سره مخ ده او تر ۶۴۰۰۰ زیات فلسطینیان د اسرائیلو له خوا په محاصره شوې سیمه کې وژل شوي دي.
د فرانسې یوې حقوقي ډلې په غزه کې د اسرائیلو د نسل وژنې په مخنیوي کې د پاتې راتلو په تور حکومت تورن کړ.
د نړیوالو قوانینو د درناوي لپاره د حقوق پوهانو ټولنه وايي چې فرانسه د نسل وژنې له خطر څخه په بشپړه توګه خبر ده خو له اسرائیلو سره اړیکې بیا پیلوي.
ټولنه له محکمې څخه غوښتنه کوي چې فرانسې ته د کوټلي ګامونو پورته کولو امر وکړي، او غوښتنه کوي چې فرانسه د دې مکلفیت د پوره کولو کې د پاتې راتلو لپاره د هرې ورځې لپاره شاوخوا ۱۱،۶۰۰ ډالر جریمه شي."
د چین د دولتي رسنیو مایکروفونونو لخوا اخیستل شوي نظرونه په بیجینګ کې د نظامي پریډ څخه دمخه د شي جینپینګ او ولادیمیر پوتین ترمینځ د بایو ټیکنالوژۍ او د انسان اوږد عمر په اړه تبادله څرګندوي.
پوتین وايي چې بایو ټیکنالوژي کولی شي خلک تل پاتې کړي، پداسې حال کې چې شي وړاندوینه کوي چې د دې پیړۍ عمر به 150 کلونو ته ورسیږي.
دا تبادله وروسته د پوتین لخوا په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې تایید شوه، چیرې چې هغه زیاتوي:
"عصري وسیلې بشريت ته اجازه ورکوي چې امید ولري چې فعاله ژوند به وکړي د نن ورځې په څیر ونه."