وروستي خبرونه | د سنبلې ۱۳

حماس وايي چمتو دی چې د غزې واک یوې خپلواکې تخنیکي ادارې ته وسپاري، پداسې حال کې چې تیره میاشت د منځګړیتوب وړاندیز ته د اسرائیل ځواب په تمه و.
دې سازمان د یوې جامع موافقې لپاره خپله پرانیستې ژمنه څرګنده کړې ده- هغه دا چې د اسرائیلو په زندانونو کې د منل شوي شمیر فلسطیني بندیانو په بدل کې به ټول اسرائیلي بندیان خوشې شي.
په دې وړاندیز کې مهم ټکي هم شامل دي: په غزه کې د اسرائیلو د جګړې پای ته رسول، د اسرائیلي ځواکونو ایستل، د سختو اړتیا وړ مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لارو بیا پرانیستل او د بیارغونې پیل کول.
حماس دا پریکړه د اسرائیلي چارواکو لخوا د "راتلونکې ورځې" په اړه د راپورته شوي پوښتنې په مستقیم ځواب کې وکړه. دا په اصل کې په دې تمرکز کوي چې د شخړې له پای ته رسیدو وروسته به څوک غزه اداره کړي.
د یوه نوي راپور له مخې، ګوګل د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د دفتر سره د شپږو میاشتو، ۴۵ ملیون ډالرو په تړون کې برخه اخیستې ده ترڅو د اسرائیلو د حکومت پیغام رسولو ته بڼه ورکړي او په غزه کې بشري بحران تر سیوري لاندې راولي.
قرارداد، د جون په وروستیو کې لاسلیک شوی، د راپورونو له مخې ګوګل د نتنیاهو د عامه اړیکو ستراتیژۍ کې د کلیدي لوبغاړي په توګه پیژني.
دا کمپاین یوازې څو ورځې وروسته له هغه پیل شو چې اسرائیلو د مارچ په دوهمه غزې ته د خوراکي توکو، درملو، سونګ توکو او نورو اړینو بار وړلو مخه ونیوله.
ځايي چارواکي وايي، د نایجریا په شمال مرکزي ایالت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه ۶۰ کسان مړه شوي دي.
د سیمه ییزو چارواکو په وینا، کښتۍ د سې شنبې په سهار د مالالي ولسوالۍ له تونګان سولي څخه د خواخوږۍ لیدنې لپاره د دوګا ښار ته روانه وه، کښتۍ د بورګو سیمه ییزې حکومتي سیمې د ګاوساوا ښارګوټي ته نږدې د یوې ډوبې شوې ونې له ډنډ سره د ټکر وروسته ډوبه شوه.
د بورګو د سيمه ييزو ارګانونو رييس عبدالله بابا آرا وايي، لس کسان په جدي حالت کې دي او د ډېرو په لټه کې دي.
د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو د تطبیق اداره، ICE، د اسرائیلو قوي جاسوسي سافټویر ته لاسرسی موندلی چې تقریبا هر تلیفون ته د ننوتلو وړتیا لري.
د فدرالي تدارکاتو خبرتیا د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو د تطبیق اداره د سایبر څانګې او پاراګون حلونو ترمنځ د دوه ملیون ډالرو تړون په ګوته کوي، چې د اسرائیلو د جاسوسي سافټویر پلور شرکت امریکایی څانګه ده.
دا تړون د بایډن ادارې لاندې ځنډول شوی و، پداسې حال کې چې ادارې د سوداګریز جاسوسي سافټویر محدودولو اجرایوي امر سره د اطاعت لپاره قرارداد بیاکتنه کوله. مګر د ټرمپ ادارې د اګست په وروستیو کې کنګل کړي.
تورکیه یوه لویه نوې الوتکه وړونکې بېړۍ جوړوي چې د فرانسوي رسنیو په وینا د فرانسې له چارلس دي ګول څخه به مخکې شي.
د لی فیګارو ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا بېړۍ، چې په ترکي ژبه کې د MUGEM (ملي الوتکې وړونکې بېړۍ) په نوم پیژندل کیږي- به ۲۸۵ متره اوږدوالی، ۷۲ متره پلنوالی او له شپیتو زرو ټنو څخه ډیر وزن لري. دا د چارلس دي ګول څخه ډیر لوی دی، چې ۲۶۱ متره اوږده ده او شاوخوا ۴۲،۵۰۰ ټنه وزن لري.
تمه کیږي چې د الوتکې وړونکې بېړۍ به د 2027 او 2028 کلونو ترمینځ پیل شي، او تر 2030 پورې به په بشپړ ډول فعاله شي.