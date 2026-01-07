د غزې جګړه

په غزه کې د نسل وژنې په اړه وروستي معلومات

اسرائیل د خپلو اسیرانو د جسدونو له ترلاسه کولو وروسته د رفح پوله د مرستو لاریو پر مخ بېرته پرانیستله
اسرائیل د څلورو اسیرانو د جسدونو له ترلاسه کولو وروسته د رفح له لارې د مرستو بار لاریو ته د تیریدو اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې مرستندویه ادارې خبرداری ورکوي چې د غزې بې ځایه شوي خلک له سختېدونکې لوږې او ځنډېدلو مرستو سره مخ دي.
تورکیې غزې ته په ۹۰۰ ټنو مرستو بار ۱۷مه 'خیریه کښتۍ' واستوله
د "خیر ښېګڼې" ۱۷مه کښتۍ، چې شاوخوا ۹۰۰ ټنه بشري مرستې پکې بار شوې وې او د غزې د خلکو د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو هدف یې درلود، د سې‌ شنبې په ورځ د تورکیې له جنوبي مرسین نړیوال بندر څخه د مصر د العریش بندر پر لور روانه شوه.
د حماس ځواکونو د غزې د هغې 'جنایتکارې ډلې' ۳۲ غړي وژلي چې د مرستندویه توکو په غلا کې یې لاس درلود
یوې فلسطیني امنیتي سرچینې د دوشنبې په ورځ رویټرز ته وویل، چې د حماس د فلسطیني مقاومت ډلې ځواکونو د هغو امنیتي عملیاتو په ترڅ کې چې د جمعې په ورځ د اوربند تر پلي کېدو وروسته پیل شول.
د غزې د اوربند د لومړي پړاو په ترڅ کې حماس د ۲۰ اسرائیلي اسیرانو د خوشې کولو بهیر بشپړ کړ
د ۱۳ اسرائیلي بندیانو دویمه ډله هم سره صلیب ته وسپارل شوه، وروسته له هغه چې نن د دوشنبې په ورځ یوه اووه کسیزه لومړنۍ ډله ازاده شوې وه.
د فلسطیني بندیانو دفتر: د اور بند تړون لاندې ۱،۹۶۸ فلسطیني بندیان خوشې کیږي
د فلسطيني بنديانو رسنيز دفتر د غزې د اوربند د تړون له مخې د خوشې کېدونکو فلسطيني بنديانو نوملړ اعلان کړی دی.
حماس د اسرائيلي بنديانو خوشې کول پيل کړل، لومړۍ ډله اووه تنه يي  په غزه کې سره صليب ته وسپارل
د اسرائيل ۱۲م چينل راپور ورکړی، چې د فلسطين مقاومتي ډلې حماس د اوربند تړون د یوې برخې په توګه، په غزه کې لومړي اووه اسرائيلي يرغمل شوي کسان سره صليب ته سپارلي دي.
