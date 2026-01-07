FEATURES DETAIL
د مادورو له نیول کیدو وروسته به د وینزویلا لپاره بل ګام څه وي؟
که څه هم ټرمپ غواړي وینزویلا  د امریکا لخوا "اداره شي"، خو وینزویلا موقتې ولسمشرې ډلسي روډریګز په مشرۍ سوسیالیستي مشرتابه د هیواد د دفاع ژمنه کوي.
د اسد له سقوط یو کال وروسته، چین د سوریې په چارو کې لومړني ګامونه اوچتوي
د نړۍ تر ټولو ستر پرمختیايي تمویلوونکي د نوې سوریې په وړاندې محتاطانه چلند درلود، اړیکې یې ټیټې کچې ته محدودې کړې وې او له ډیپلوماتیکو یا اقتصادي ژمنو یې ډډه کوله. اوس داسې ښکاري چې دغه احتیاطي دوره پای ته رسېږي.
د ټرمپ د مهمې وینا مهم ټکي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ څخه د شپې په یوه په زړه پورې وینا کې، د خپلې ادارې لاسته راوړنې او د متحده ایالاتو لپاره یې راتلونکی لیدلوری په ګوته کړ.
د سرطان په درملنه کې یوه نوې هیله
دغه نوې وسیله هغه مرکبات پېژني چې سرطاني حجرې زړښت ته اړ باسي
ایا تر پسرلي پورې د اوکراین او روسیې ترمنځه سوله ممکن ده؟
د امریکا ولسمشر ویلي چې د اوکراین - روسیې ترمنځه د جګړې ختمولو ته ژمن دی
