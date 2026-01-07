افغانستان

افغانستان د پاکستاني چارواکیو وروستیو مثبتو څرګندونو هرکلی وکړ
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني ویلي، چې د خپل هېواد په اړه د پاکستاني چارواکو د مثبتو څرګندونو هرکلی کوي.
د مرستو کمښت د بشري ناورین په ژورېدو سره میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کړي دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر، ټام فلیچر، د ډسمبر په نیمایي کې امنیت شورا ته وویل چې وضعیت د "یو پر بل پسې ټکانونو" له امله لاپسې پېچلی شوی دی، چې وروستۍ زلزلې او بشري مرستو ته د لاسرسي او کارکوونکو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالی هم په کې شامل دي.
افغانستان د سوریې  په حمص ښار کې پر جومات ترهګریز برید وغانده
افغانستان د سوریې په حمص ولایت کې د جمعې لمانځه پر مهال پر یوه جومات ترسره شوی ترهګریز برید غندلی او د دمشق له حکومت سره یې د پیوستون پیغام شریک کړی دی.
د افغانستان شمالي برخې یوې زورورې زلزلې ولړزولې
د المان د څیړنیز مرکز په وینا، د جمعې په سهار وختي د ریښتر په کچه ۵.۷ درجې په لویوالي سره یوې نثبتآ زورورې زلزلې د افغانستان د هندوکش سیمه ولړزوله.
له  ایران څخه د افغان ناقانونه کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو د ادارې مشر، نادر یاراحمدي، وویل چې دوی ۱ میلیون او ۶۰۰ زره افغان ناقانونه کډوال له خپل هېواده ایستلي دي.
د تورکیې په مرستو بار د ښېګڼې ۲۴م اورګاډی افغانستان ته ورسید
د تورکیې لخوا د افغانستان زلزله ځپلو ته چمتو شوي مرستې د ښېګڼې په ۲۴م اورګاډي کې افغانستان ته واستول شوې
