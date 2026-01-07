OPINION
ملګرو ملتونو له ایران سره پر افغان پوله خپل کارونه په جزوي توګه بیا پیل کړل
د ملګرو ملتونو یوه جګپوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ وویل، دغې ادارې پر افغان ښځینه کارکوونکو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو له امله د کار له ځنډولو وروسته، له ایران سره د افغانستان پر پوله خپل کارونه په جزوي توګه بیا پیل کړي دي.
ملګرو ملتونو له ایران سره پر افغان پوله خپل کارونه په جزوي توګه بیا پیل کړل
د ملګرو ملتونو یوه جګپوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ وویل، دغې ادارې پر افغان ښځینه کارکوونکو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو له امله د کار له ځنډولو وروسته، له ایران سره د افغانستان پر پوله خپل کارونه په جزوي توګه بیا پیل کړي دي.
د مرستو کمښت د بشري ناورین په ژورېدو سره میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کړي دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر، ټام فلیچر، د ډسمبر په نیمایي کې امنیت شورا ته وویل چې وضعیت د "یو پر بل پسې ټکانونو" له امله لاپسې پېچلی شوی دی، چې وروستۍ زلزلې او بشري مرستو ته د لاسرسي او کارکوونکو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالی هم په کې شامل دي.