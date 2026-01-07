لیدلوري
په واشنګټن کې پر سرتېرو له برید وروسته په امریکا کې مېشت افغانان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي
په نوي ډیلي کې چاودنه وشوه، په کشمیر کې کورونه ړنګ شول – په هند کې د جنګي جرمونو عادي کول
ممداني نیویارک میشتي د خپل راتلوونکي په اړه هیله مند کړي دي
'د تاج  کیسه' او د هند د مسلمانانو د تېر تاریخ د له منځه وړلو لپاره د هندو ښي اړخه سیاست
د هند ټاټا شرکتي ډله په غزه کې د اسرائیلو په نسل وژنه او د فلسطین په اشغال کې شریکه ده
د تورکیې منځګړیتوب څنګه پاکستان او افغانستان ته له یوه ماتېدونکي اوربند څخه د منظمې سولې لاره هواروي
د خبر ورهاخوا
ولې د ټولنیزو رسنیو پرېښودل ښايي د خوښۍ چابي وي
له ورورولۍ څخه تر یو منظم چوکاټه پورې : د تورکي ژبو نړۍ ستراتیژیک بدلون
د نوي راپور له مخې، کیمیاوي ککړتیا د اقلیمي بدلون په څېر یو نړیوال بحران دی
چین پاکستان او افغانستان ته لارښوونه کوي چې په زړې لارې نوی سفر پیل کړي
ایا طالبانو لخوا د کوکنارو کر کلي باندې بندیز به افغانستان د نشه يي توکو د قاچاق له اقتصاده وژغوري؟
د اردوغان بریالۍ ډیپلوماسي د ټولې نړۍ لخوا ستایل کیږي
د هند او پاکستان ددې ټولو ستونزو او اختلافاتو اصلي لامل څه دی؟
لویدیځ چې تر پرونه ځان د ډیموکراسۍ ټاټوبی او اصلي مدافع بولو نن پخپله په ډیموکراسۍ ملنډې وهي.
مذهبي جھالتونو، سوریې حقیقت او د ټولنیزو رسنیو جګړه
د کولمو سرطان ناروغي په ځوانانو کې هم په چټکۍ سره مخ په ډیریدو ده
مشهور لیکوالان
ګلابي اختر: هولي د مغل امپراتوري د کثرت په رنګونو رنګ کړه.
00:00