منځنی ختیځ

د منځني ختیځ په اړه خبرونه

د سعودي په مشرۍ ایتلاف د بېلتون غوښتونکي مشر سره د کړکېچ په ترڅ کې د یمن په جنوب بریدونه کړي دي
په يمن کې د سعودي په مشرۍ ايتلاف په بريدونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې ایتلاف د بېلتون غوښتونکې جنوبي انتقالي شورا مشر، عیدروس الزبیدي، سعودي عربستان ته د یوې ټاکل شوې الوتنې څخه په ډډه کولو تورن کړ.
د سوریې پوځ په حلب کې د پخواني بعث رژیم سره د تړاو په تور اته کسان نیولي دي
د سوریې پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اته کسان یې د پخواني بعث رژیم سره تړاو درلودونکي نیولي دي ځکه چې دوی هڅه کوله د PKK/YPG ترهګرې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته ننوځي، چې په سوریه کې د SDF په نوم فعالیت کوي.
د یمن بیلتون غوښتونکو د سعودي پلاوی ته په عدن کې د کښته کېدو اجازه ورنه کړه.
د یمن لپاره د سعودي عربستان سفیر ویلي چې د متحده عربي اماراتو له لوري ملاتړ کېدونکي جنوبي انتقالي شورا  مشر، عیدروس الزبیدي، د پنجشنبې په ورځ عدن ته د سعودي پلاوي لېږدونکي الوتکې ته د کښته کېدو اجازه ورنه کړه.
یو فلسطینی بندي د اسرائيلو په جنوبي زندان کې ژوند د لاسه ورکړ
حسن عیسی القشالح د ۱۳ میاشتو توقیف وروسته مړ شو، په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو په زندانونو کې د زندانیانو د وضعیت  د خرابیدو خبرداری ورکړی.
اسرائیلو په غزه کې د اوربند په وروستۍ سرغړونه کې یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي.
د روغتیا وزارت وايي چې د اوربند راهیسې د اسرائیلو په ډزو کې لږ تر لږه ۴۱۴ فلسطینیان وژل شوي او له ۱۱۰۰ څخه ډیر نور ټپیان شوي دي.
متحده عربي اماراتو په یمن کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو اعلان وکړ
متحده عربي اماراتو د یمن په سویل کې د کړکیچ په زیاتیدو سره په یمن کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو اعلان وکړ.
