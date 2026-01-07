د سعودي په مشرۍ ایتلاف د بېلتون غوښتونکي مشر سره د کړکېچ په ترڅ کې د یمن په جنوب بریدونه کړي دي
په يمن کې د سعودي په مشرۍ ايتلاف په بريدونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې ایتلاف د بېلتون غوښتونکې جنوبي انتقالي شورا مشر، عیدروس الزبیدي، سعودي عربستان ته د یوې ټاکل شوې الوتنې څخه په ډډه کولو تورن کړ.
OPINION
ایران وايي چې په خلیج کې یې یو بهرنۍ ټانکر کښتۍ د ۴ ملیون لیټرو 'قاچاق شوي تیلو' سره نیولې ده
د ایران دولتي رسنیو د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې ایران د خلیج په سیمه کې د قشم ټاپو ته نږدې یو بهرنی د تېلو ټانکر نیولی، او ویلي یې دي چې دغه بېړۍ د «قاچاق شویو تېلو» څلور میلیونه لیټره لېږدول.