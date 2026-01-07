UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
ممداني نیویارک میشتي د خپل راتلوونکي په اړه هیله مند کړي دي
"موږ نور پټ نه یو" — د زهران ممداني تاریخي بریا نیویارکیانو ته د ارزښت احساس ورکوي د پنځو واړو ناحیو کارګران، کرایه نشینان او واړه سوداګر د "بېګ ایپل" لپاره د نوي ټاکل شوي ښاروال د "نوي پړاو" له ژمنې سره د هیلو او احتیاط په ګډ احساس غبرګون ښيي.
د هند ټاټا شرکتي ډله په غزه کې د اسرائیلو په نسل وژنه او د فلسطین په اشغال کې شریکه ده
د امریکایي فعالانو له خوا د خپاره شوي نوي راپور له مخې، د هند تر ټولو ستره شرکتي ډله، ټاټا، د هند او اسرائیلو د پوځي اتحاد "په زړه کې" ځای لري او د فلسطینیانو د اسرائیلي اشغال، څارنې او له خاورې شړلو په جوړښت کې بنسټیز رول لري.