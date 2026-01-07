OPINION DETAIL
په واشنګټن کې پر سرتېرو له برید وروسته په امریکا کې مېشت افغانان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي
هغه افغانان چې د نږدې دوو لسیزو جګړې پر مهال یې له امریکايي ځواکونو سره کار کړی و، یو وخت ورسره په متحده ایالاتو کې د کور ورکولو ژمنه شوې وه ترڅو هغوی د طالبانو له سخت دریځۍ او بې رحمۍ څخه خوندي وساتي.
په نوي ډیلي کې چاودنه وشوه، په کشمیر کې کورونه ړنګ شول – په هند کې د جنګي جرمونو عادي کول
د فلسطین تر څنګ، کشمیر د پوځي اشغال یو له تر ټولو اوږدو قضیو څخه دی چېرې چې د ملګرو ملتونو په منشور کې د ځان برخلیک ټاکلو حق، د امنیت شورا په پرېکړه لیکونو کې تایید شوی، په بنسټیز ډول رد کیږي.
ممداني نیویارک میشتي د خپل راتلوونکي په اړه هیله مند کړي دي
"موږ نور پټ نه یو" — د زهران ممداني تاریخي بریا نیویارکیانو ته د ارزښت احساس ورکوي د پنځو واړو ناحیو کارګران، کرایه نشینان او واړه سوداګر د "بېګ ایپل" لپاره د نوي ټاکل شوي ښاروال د "نوي پړاو" له ژمنې سره د هیلو او احتیاط په ګډ احساس غبرګون ښيي.
'د تاج  کیسه' او د هند د مسلمانانو د تېر تاریخ د له منځه وړلو لپاره د هندو ښي اړخه سیاست
یو نوی هندي فلم هغه اوږده مهاله رد شوې افسانه بیا را ژوندی کوي چې تاج محل یو هندو معبد و، او دا په ډاګه کوي چې څنګه تاریخي بیاکتنې د هند د اکثریت پالنې د سیاست په یوه وسیله بدله شوې ده.
د هند ټاټا شرکتي ډله په غزه کې د اسرائیلو په نسل وژنه او د فلسطین په اشغال کې شریکه ده
د امریکایي فعالانو له خوا د خپاره شوي نوي راپور له مخې، د هند تر ټولو ستره شرکتي ډله، ټاټا، د هند او اسرائیلو د پوځي اتحاد "په زړه کې" ځای لري او د فلسطینیانو د اسرائیلي اشغال، څارنې او له خاورې شړلو په جوړښت کې بنسټیز رول لري.
