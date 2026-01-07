په زړه پوري مطالب
د مادورو له نیول کیدو وروسته به د وینزویلا لپاره بل ګام څه وي؟
د اسد له سقوط یو کال وروسته، چین د سوریې په چارو کې لومړني ګامونه اوچتوي
د ټرمپ د مهمې وینا مهم ټکي
د سرطان په درملنه کې یوه نوې هیله
ایا تر پسرلي پورې د اوکراین او روسیې ترمنځه سوله ممکن ده؟
په تورکیه کې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي په مقابل کې جدي حساسیت او صفر زغم
ټولو د ټرمپ لخوا د ممداني د سپکولو تمه کیده خو برعکس ټرمپ د ممداني ستاینه وکړه
سعودي عربستان ولیعهد شهزاده امریکا ته سفر کوي، د سفر اصلي موخه فلسطین ، دفاع او اقتصاد دی
د باسفورس  د فلمونو ۱۳م فستیوال په استانبول کې د فلسطین په رڼا کې پیل شو
ولې تورکیه او قطر د غزې لپاره د ټرمپ د سولې په پلان کې مهم دي؟
آیا امریکا کولی شي د افغانستان د بګرام هوايي اډه له طالبانو څخه بیرته واخلي؟
د اپل کمپنۍ پر چین د تکیې د کمولو هڅه کوي
د تورکیې ملي پنځم نسل جنګي الوتکې ( قاآن ) ستر بری
په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بې‌ثباتۍ دوام لري ، د تورکیې اقتصادي ودې ستوری ځلیږي
ایران د اسرائیلو پر پنټاګون کریا کمپلیکس بریدونه وکړل.
استانبول د احتمالي یوې لویې زلزلې د زیانونو د مخنیوي په خاطر د وخت سره مجادله کوي
د اوبو د بحران په اړه نړۍواله ورځ