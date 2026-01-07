په زړه پوري مطالب
د مادورو له نیول کیدو وروسته به د وینزویلا لپاره بل ګام څه وي؟
که څه هم ټرمپ غواړي وینزویلا د امریکا لخوا "اداره شي"، خو وینزویلا موقتې ولسمشرې ډلسي روډریګز په مشرۍ سوسیالیستي مشرتابه د هیواد د دفاع ژمنه کوي.
د اسد له سقوط یو کال وروسته، چین د سوریې په چارو کې لومړني ګامونه اوچتوي
د نړۍ تر ټولو ستر پرمختیايي تمویلوونکي د نوې سوریې په وړاندې محتاطانه چلند درلود، اړیکې یې ټیټې کچې ته محدودې کړې وې او له ډیپلوماتیکو یا اقتصادي ژمنو یې ډډه کوله. اوس داسې ښکاري چې دغه احتیاطي دوره پای ته رسېږي.
د ټرمپ د مهمې وینا مهم ټکي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ څخه د شپې په یوه په زړه پورې وینا کې، د خپلې ادارې لاسته راوړنې او د متحده ایالاتو لپاره یې راتلونکی لیدلوری په ګوته کړ.
د سرطان په درملنه کې یوه نوې هیله
دغه نوې وسیله هغه مرکبات پېژني چې سرطاني حجرې زړښت ته اړ باسي
ایا تر پسرلي پورې د اوکراین او روسیې ترمنځه سوله ممکن ده؟
د امریکا ولسمشر ویلي چې د اوکراین - روسیې ترمنځه د جګړې ختمولو ته ژمن دی
په تورکیه کې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي په مقابل کې جدي حساسیت او صفر زغم
په تورکیه کې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې د ملي پالیسیو او ستراتیژیو د همغږۍ مسؤلیت د کورنۍ او ټولنیزو خدمتونو وزارت د ښځو د وضعیت عمومي ریاست پر غاړه دی.
د خبر ورهاخوا
ټولو د ټرمپ لخوا د ممداني د سپکولو تمه کیده خو برعکس ټرمپ د ممداني ستاینه وکړه
سعودي عربستان ولیعهد شهزاده امریکا ته سفر کوي، د سفر اصلي موخه فلسطین ، دفاع او اقتصاد دی
د باسفورس د فلمونو ۱۳م فستیوال په استانبول کې د فلسطین په رڼا کې پیل شو
ولې تورکیه او قطر د غزې لپاره د ټرمپ د سولې په پلان کې مهم دي؟
د مصر د سولې وروستۍ سرمشریزې د غزې اوربند ته نوی تحرک ورکړی، او نړیوالو مشرانو پر دغې فلسطیني سیمې د اسرائیلو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ په ملاتړ د سولې له لار نقشې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
آیا امریکا کولی شي د افغانستان د بګرام هوايي اډه له طالبانو څخه بیرته واخلي؟
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې د افغانستان ستراتیژیکې بګرام هوايي اډې د کنټرول بېرته ترلاسه کولو پلانونه بیا راژوندي کړي دي. دا اډه له پلازمېنې کابل څخه د یو ساعت په واټن کې پرته ده او ټرمپ غواړي چې هغه د طالبانو له حکومت څخه بېرته واخلي
د اپل کمپنۍ پر چین د تکیې د کمولو هڅه کوي
د اپل کمپنۍ د روان کال له پیل راهیسې د چین پر صادراتو د بعضو محدودیتونو د لګولو نه وروسته او پر چین د خپلې تکیې د کمولو په موخه د امریکا د نادره مځکنیو موادو د یوازیني شرکت ام پي سره قرارداد لاسلیک کړ.
د تورکیې ملي پنځم نسل جنګي الوتکې ( قاآن ) ستر بری
د تورکیې د پنځمې نسل جنګي الوتکه ( قاآن ) KAAN د یوې مهمې صادراتي تړون له لارې د هیواد د ټیکنالوژیکو موخو او ستراتیژیکو باوري پلوه لوی تصدیق ترلاسه کړ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بېثباتۍ دوام لري ، د تورکیې اقتصادي ودې ستوری ځلیږي
پداسې حال کې چې نړیوال بانک د ډیرو لویو اقتصادونو د ودې وړاندوینې د سوداګرۍ د خنډونو او جیوپولیټیک کړکېچونو له امله راټیټې کړې دي،
ایران د اسرائیلو پر پنټاګون کریا کمپلیکس بریدونه وکړل.
د ځايي او نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې، د ایران توغندیو د تل ابیب په منځ کې د اسرائیلو د پوځ د مرکزي دفتر پر مرکز برید کړی دی.
استانبول د احتمالي یوې لویې زلزلې د زیانونو د مخنیوي په خاطر د وخت سره مجادله کوي
په استانبول کې د پسرلي په یوه سهار، حکومتي چارواکي، انجنیران، او د ښار د ۳۹ ولسوالیو ښاروالان د ښار د والي په دفتر کې د تړلو دروازو تر شا سره راټول شول.
کوت العماره یوازې د جګړې ډګر نه و، بلکې د مقاومت، عزت او باور یوه پیاوړې څرګندونه وه
د هواوي نوی مصنوعي ځيرکتيا چپ ولې امریکایان اندېښمن کړي؟
اردوغان او میلوني په روم کې سره لیدنه وکړه
پاکستان د هند پر مقابل کې د بعضو اقداماتو د اعلانولو سره د شملې تړون هم وځنډو
د اوبو د بحران په اړه نړۍواله ورځ
لکه څنګه چې د اقلیم بحران د نړۍ تودوخه ګړندۍ کوي او د اوبو کمښت زیاتوي، تورکیه د پوهاوي لوړولو او د ساتنې د ودې لپاره پرېکنده ګامونه پورته کوي.
