لومړی وزیر مرز خبرداری ورکوي چې د جرمني اقتصاد د ودې له درېدو سره په یوه څلورلارې کې قرار لري.
د جرمني لومړی وزیر فریډریش مرز پارلمان ته خبرداری ورکړی چې د هیواد اقتصادي لیدلوری "خورا نازک" پاتې دی، او دا مني چې تر اوسه پورې ترسره شوي اقدامات د سیالۍ وړتیا په بیا راژوندي کولو کې پاتې راغلي ځکه چې برلین له اوږدې مودې اقتصادي رکود سره لاس او ګری
تورکیه به په ۲۰۲۶ کال کې د پاکستان په پنځو ساحو کې د تېلو او ګازو استخراج پیل کړي
د دواړو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شوي تړونونه د تورکیې TPAO شرکت ته د پاکستان په پنځو ساحو کې د استخراج حق ورکوي، چې دا کار له راتلونکي کال څخه د سیسمیک سروې ګانو، برمه کارۍ، او د انرژۍ او کانونو په برخه کې د پراخې همکارۍ لپاره لاره هواروي.
