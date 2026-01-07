اقتصاد

لومړی وزیر مرز خبرداری ورکوي چې د جرمني اقتصاد د ودې له درېدو سره په یوه څلورلارې کې قرار لري.
د جرمني لومړی وزیر فریډریش مرز پارلمان ته خبرداری ورکړی چې د هیواد اقتصادي لیدلوری "خورا نازک" پاتې دی، او دا مني چې تر اوسه پورې ترسره شوي اقدامات د سیالۍ وړتیا په بیا راژوندي کولو کې پاتې راغلي ځکه چې برلین له اوږدې مودې اقتصادي رکود سره لاس او ګری
روسیې سږ کال منځنۍ اسیا او افغانستان ته د مایع ګازو صادرات نږدې دوه برابره کړي دي
سرچینو د جمعې په ورځ رویټرز ته وویل، روسیې د جنوري څخه تر نوامبر میاشتې پورې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د مایع پټرولیم ګازو صادرات نږدې دوه برابره کړي او ۱.۰۱۶ ملیون میټریک ټنو ته یې رسولي دي.
د نړیوالو کړکیچونو په منځ کې د سرو زرو بیه د لومړي ځل لپاره له ۴۵۰۰ ډالرو څخه پورته شوه
د چهارشنبې په ورځ د سرو زرو بیه د هر اونس ۴٬۵۲۵.۹۶ ډالرو تاریخي ریکارډ ته لوړه شوه، چې شاوخوا ۱ سلنه زیاتوالی ښيي.
وینزویلا ادعا کوي چې د امریکا د «امپریالیستي ناقانونه کړنو» سره سره یې د تېلو هدف ترلاسه کړی دی
د وینزویلا مرستیالې ولسمشرې ډېلسي رودریګېز وویل، سره له دې چې د امریکا فشارونه زیات شوي او د تېلو ټانکرونه نیول شوي، وینزویلا سږ کال د ورځې ۱.۲ میلیونه بېرل خام تېلو د تولید هدف ته رسېدلې ده.
په هالنډ کې د پنځو کلونو په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره د فقر کچه لوړه شوې ده
تیر کال په هالنډ کې له نیم ملیون څخه ډیر خلک په فقر کې ژوند کاوه، چې دا په پنځو کلونو کې لومړی زیاتوالی دی، ځکه د انرژۍ د مرستې پای د کورنیو پر عوایدو اغېز وکړ.
د افغان معیوب د جرابو فابریکه معلولیت لرونکو کارګرانو ته د کار په ورکولو سره هیله بښي
د افغانستان په لوېدیځ ښار هرات کې، شهاب الدین په یوه کوچنۍ کوټه کې د خپلو لاسونو په مرسته پر ځمکه ځان مخکې بیايي ترڅو د تازه جوړو شویو جرابو یوې ډېرۍ ته ورسېږي چې ترتیب او بسته بندۍ ته په تمه دي.
د افغان معیوب د جرابو فابریکه معلولیت لرونکو کارګرانو ته د کار په ورکولو سره هیله بښي