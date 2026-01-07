OPINION
د تورکیې د والیبال ښځینه ملي لوبډلې یو بل تاریخي بری ترلاسه کړ او د نړۍوال جام پایلوبې ورسیده
د تورکیې د والیبال ښځینه ملي لوبډلې د نړۍوالو اتلولیو د سیالیو په نیمه پایلوبه کې د جاپان لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه.
کریسټیانو رونالډو ایرلینډي لوبغاړی په څنګل د وهلو له امله له لوبې وویستل شو
کریسټیانو رونالډو د ډوبلین په ښار کې د نړیوال جام د غوراوي سیالیو پرمهال د ایرلینډ مدافع لوبغالی ډارا اوشیا په څنګل وهلو له امله له لوبې وایستل شو دا ایستل کیدای شي د هغه ټیم د غوره کیدو په صورت کې د هغه د ټیم لپاره په ګرانه بیه تمام شي