سپورت

سپورتي خبرونه

په کابل کې په زرګونو خلکو د افغانستان دودیزې بزکشۍ لوبې ننداره وکړه
بزکشي یوه دودیزه لوبه ده چې په آسونو سپاره لوبغاړي د وزې د مړي په وړلو سره نومرې ترلاسه کوي – چې اوسمهال د وزې د مړي پر ځای له مصنوعي جسد څخه کار اخیستل کېږي.
په کابل کې په زرګونو خلکو د افغانستان دودیزې بزکشۍ لوبې ننداره وکړه
OPINION
opinion
کریسټیانو رونالډو ایرلینډي لوبغاړی په څنګل د وهلو له امله له لوبې وویستل شو
کریسټیانو رونالډو د ډوبلین په ښار کې د نړیوال جام د غوراوي سیالیو پرمهال د ایرلینډ مدافع لوبغالی ډارا اوشیا په څنګل وهلو له امله  له لوبې وایستل شو دا ایستل کیدای شي د هغه ټیم د  غوره کیدو په صورت کې د هغه د ټیم لپاره په ګرانه بیه تمام شي
کریسټیانو رونالډو ایرلینډي لوبغاړی په څنګل د وهلو له امله له لوبې وویستل شو
تورکیې د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې بلغاریا ته ۶ د ۱ پر وړاندې سخته ماتې ورکړه
تورکیې د شنبې په ورځ د ۲۰۲۶ کال نړیوال جام لپاره د اروپايي غوراوي سیالیو په E ګروپ کې په خپله درېیمه لوبه کې، چې په صوفیه کې ترسره شوه، بلغاریا ته۶ د ۱ پر وړاندې ماتې ورکړه.
تورکیې د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې بلغاریا ته ۶ د ۱ پر وړاندې سخته ماتې ورکړه
د افغانستان د ښځو د فوټبال د کډوالو لوبډله د فیفا په ملاتړ په سیالیو کې خپلې لومړنۍ رسمي لوبې کوي
فیفا د چهارشنبې په ورځ وویل، چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د کډوالو لوبغاړو ملي لوبډله به په راتلونکې میاشت کې په دوبۍ کې په یوه څلور اړخیز ټورنمنټ کې خپلې لومړنۍ رسمي لوبې ترسره کړي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د کډوالو لوبډله د فیفا په ملاتړ په سیالیو کې خپلې لومړنۍ رسمي لوبې کوي
د پاکستان روزونکي د اسیا جام په سیالیو کې د هند له خوا د لاس د نه ورکولو په اړه مایوسي څرګنده کړه
د هند او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه کرکټ له ۲۰۱۳ کال راهیسې ځنډول شوی دی، او دواړه اصلي سیالان یوازې په څو ټیمونو سیالیو کې یو بل سره لوبیږي.
د پاکستان روزونکي د اسیا جام په سیالیو کې د هند له خوا د لاس د نه ورکولو په اړه مایوسي څرګنده کړه
تورکیې د یوروباسکټ د اتلولیو په چوکاټ کې یونان ته د ماتې په ورکولو سره پایلوبې لار پیدا کړه
د تورکیې د باسکتبال ملي لوبډلې د یورو باسکټ د اتلولیو په چوکاټ کې د یونان ملي لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه.
تورکیې د یوروباسکټ د اتلولیو په چوکاټ کې یونان ته د ماتې په ورکولو سره پایلوبې لار پیدا کړه