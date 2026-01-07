OPINION
چینايي ستورمزلو مځکې ته د راستنیدو ماموریت وځنډید
د چینایي ستورمزلو یوه ډله ځمکې ته د بیرته ستنیدو ځنډ سره مخ ده ځکه چې باور کیږي د دوی فضايي بیړۍ د یوې کوچنۍ ټوټې ملبې سره ټکر شوې ده.
تورکي شرکتونو د فولادي ګنبد دفاعي سیسټم د ملاتړ لپاره د ۶.۵ ملیارد ډالرو قراردادونه لاسلیک کړل
د تورکیې د دفاعي صنایع ریاست د چهارشنبې په ورځ وویل چې د تورکیې دفاعي شرکتونو د ۶.۵ میلیارده ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسليک کړي، ترڅو د هېواد یوځای شوی، څو پوړیز او کورني «فولادي ګنبد» هوايي دفاعي سیستم پیاوړی او پراخ کړي.
تورکي دفاعي شرکتونه په طبیعي پیښو کې د کارونې لپاره ژوند ژغورونکي ډرونونه جوړوي
په ویټنام کې د سیلاب ځپلي کس د ژغورلو وروسته، د تورکیې لوړ ظرفیت لرونکي کارګو ډرونونه د ژغورنې په عملیاتو کې د دوی د کارونې اهمیت په ګوته کوي. مخکښ تورکي شرکتونه په طبیعي ناورینونو کې د ژغورنې عملیاتو اسانولو لپاره د ژوند ژغورونکي ډرونونه جوړوي.
د معلوماتو پر سر د ټیکنالوژۍ د سترو شرکتونو کنټرول ډیموکراسۍ ته "جدي ګواښ" پېښوي: هالنډۍ رسنۍ
هالنډي خبري رسنیو یو پرانیستی لیک خپور کړی او د ټیکنالوژۍ د نړیوالو شرکتونو د مخ په زیاتیدونکي تسلط له امله یې ډیموکراسۍ ته د ورپېښ جدي ګواښ خبرداری ورکړی دی؛ دا خبره د NOS خپرندویې ادارې، چې یو له ګډونوالو څخه ده، د پنجشنبې په ورځ راپور کړه.