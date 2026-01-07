لیدلوري
ممداني نیویارک میشتي د خپل راتلوونکي په اړه هیله مند کړي دي
"موږ نور پټ نه یو" — د زهران ممداني تاریخي بریا نیویارکیانو ته د ارزښت احساس ورکوي د پنځو واړو ناحیو کارګران، کرایه نشینان او واړه سوداګر د "بېګ ایپل" لپاره د نوي ټاکل شوي ښاروال د "نوي پړاو" له ژمنې سره د هیلو او احتیاط په ګډ احساس غبرګون ښيي.
اردوغان له ټرمپ سره په ټیلیفوني خبرو کې د وینزویلا او غزې په اړه اندیښنې څرګندې کړې
د تورکیې د عامه اړیکو ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې، دواړو مشرانو د تورکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو، د دفاعي صنایعو په برخه کې د همکاریو او د سیمه ییزو او نړیوالو پرمختګونو، په ځانګړې توګه د وینزویلا او غزې په اړه د نظر تبادله وکړه.
حسینې د دورې تښتونو کې لږ تر لږه ۲۸۷ کسان وژل شوي، مړي یې په سیندونو یا ډله ییزو قبرونو کې اچول شوي
د بنګلادیش حکومت یوې څېړنې د شړل شوې شیخ حسینې د واکمنۍ پر مهال په سلګونو جبري تري تم کېدنې موندلې، چې ډېری یې مخالف شخصیتونه په نښه کړي، او داسې انګیرل کیږي چې قربانیان په اوبو کې ښخ شوي یا اچول شوي دي.
د ټرمپ د ګرینلینډ څرګندونو وروسته فرانسې له ډنمارک سره پیوستون څرګند کړ
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پاسکال کنفاویرکس ویلي دي: «د زور له لارې د پولو بدلون هېڅکله د منلو وړ نه دی»، وروسته له هغې چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل د ګرینلنډ تر امریکايي کنټرول لاندې راتلل به د لوېدیځ د پراخو امنیتي ګټو لپاره وي.