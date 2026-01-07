سیاست
ایران یو کس د اسرائیلو موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړ
پولنډ چمتو دی چې د اوکراین د سولې په احتمالي تړون کې مخکښ لوژستیکي رول ولوبوي.
ټرمپ وايي، امریکا به د وینزویلا تر ۵۰ میلیونه بیرله پورې تېل ترلاسه کړي
د جاپان په لویدیځ کې د ریښتر په کچه ۶.۲ درجې زلزلې، د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی
د جاپان د هوا پېژندنې ادارې ویلي، د جاپان په لویدیځ کې د ریښتر په کچه ۶.۲ درجې یوې زورورې زلزلې ولړزاوه، که څه هم د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی.
اردوغان له ټرمپ سره په ټیلیفوني خبرو کې د وینزویلا او غزې په اړه اندیښنې څرګندې کړې
د تورکیې د عامه اړیکو ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې، دواړو مشرانو د تورکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو، د دفاعي صنایعو په برخه کې د همکاریو او د سیمه ییزو او نړیوالو پرمختګونو، په ځانګړې توګه د وینزویلا او غزې په اړه د نظر تبادله وکړه.
پاکستان بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنو کې دوه تنه وژل شول
چارواکي وایي، د دوشنبې په ورځ د پاکستان په سوېل لوېدیځ بلوچستان ایالت کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو تن ووژل شو او ۱۶ نور ټپیان شول.
روسیه ادعا کوي چې د سومي ولایت ته نږدې یو سرحدي مېشت ځای یې نیولی
د روسیې د دفاع وزارت په وینا، روسي ځواکونو د هرابوفسک کلي نیولی دی. په ورته وخت کې، اوکراین وايي چې روسي توغندیو د خارکیف په ښار کې د هېواد د انرژۍ بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي.
حسینې د دورې تښتونو کې لږ تر لږه ۲۸۷ کسان وژل شوي، مړي یې په سیندونو یا ډله ییزو قبرونو کې اچول شوي
د بنګلادیش حکومت یوې څېړنې د شړل شوې شیخ حسینې د واکمنۍ پر مهال په سلګونو جبري تري تم کېدنې موندلې، چې ډېری یې مخالف شخصیتونه په نښه کړي، او داسې انګیرل کیږي چې قربانیان په اوبو کې ښخ شوي یا اچول شوي دي.
د ټرمپ د ګرینلینډ څرګندونو وروسته فرانسې له ډنمارک سره پیوستون څرګند کړ
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پاسکال کنفاویرکس ویلي دي: «د زور له لارې د پولو بدلون هېڅکله د منلو وړ نه دی»، وروسته له هغې چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل د ګرینلنډ تر امریکايي کنټرول لاندې راتلل به د لوېدیځ د پراخو امنیتي ګټو لپاره وي.
