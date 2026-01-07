تورکیه

د تورکیې د عامه اړیکو ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې، دواړو مشرانو د تورکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو، د دفاعي صنایعو په برخه کې د همکاریو او د سیمه ییزو او نړیوالو پرمختګونو، په ځانګړې توګه د وینزویلا او غزې په اړه د نظر تبادله وکړه.
د نوي کال په لومړۍ ورځ د پنجشنبې په سهار وختي شاوخوا ۵۲۰،۰۰۰ کسان د استانبول په ګالاتا پله کې د فلسطین په ملاتړ د یو ستر لاریون لپاره راټول شول، چې د بشریت اتحاد او ملي ارادې پلیټ فارم تر چتر لاندې تنظیم شوی و.
تورکیې په رسمي توګه چینایي وګړو ته چې عادي پاسپورټونه لري، د ګرځندوی او ترانزیت لپاره له ویزې پرته د سفر اجازه ورکړې ده. دا خبره د چهارشنبې په ورځ په رسمي جریده کې د خپاره شوي جمهوري ریاست د فرمان له مخې شوې ده.
په استانبول کې لسګونه زره له فلسطین سره خپل پیوستون څرګندولو په خاطر سره راټول شوي وو او په فلسطین کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
اردوغان :"نن موږ له ۲۰۲۵ کال سره خدای پاماني کوو، او په یو نوي هیجان، نویو هیلو او موخو سره ۲۰۲۶ ته د ښه راغلاست ویلو لپاره چمتووالی نیسو. هیله لرم چې نوی کال زموږ د هیواد، ملت، د زړونو جغرافیې او ټول بشریت لپاره د خیر او برکت وسیله وګرځي.
د تورکیې ولسمشر اردوغان د سومالیلینډ په رسمیت پېژندل "د نه منلو وړ" وبلل، په داسې حال کې چې انقره له موګادیشو سره د انرژۍ د استخراج، دفاع او ډیپلوماتیک ملاتړ ژمنه کوي.
