اردوغان له ټرمپ سره په ټیلیفوني خبرو کې د وینزویلا او غزې په اړه اندیښنې څرګندې کړې
د تورکیې د عامه اړیکو ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې، دواړو مشرانو د تورکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو، د دفاعي صنایعو په برخه کې د همکاریو او د سیمه ییزو او نړیوالو پرمختګونو، په ځانګړې توګه د وینزویلا او غزې په اړه د نظر تبادله وکړه.
لیدلوري
له ورورولۍ څخه تر یو منظم چوکاټه پورې : د تورکي ژبو نړۍ ستراتیژیک بدلون
په اذربایجان کې د تورکي ژبو دولتونو سازمان وروستۍ سرمشریزې د غړو هېوادونو ترمنځ د نږدې ټولنیزو-کلتوري او دفاعي اړیکو لپاره یو روښانه لیدلوری لرونکې لار نقشه وړاندې کړه.
د نوي کال په ورځ په استانبول کې له فلسطین سره د پیوستون په لاریون کې له پنځه لکه ډېرو کسانو ګډون وکړ
د نوي کال په لومړۍ ورځ د پنجشنبې په سهار وختي شاوخوا ۵۲۰،۰۰۰ کسان د استانبول په ګالاتا پله کې د فلسطین په ملاتړ د یو ستر لاریون لپاره راټول شول، چې د بشریت اتحاد او ملي ارادې پلیټ فارم تر چتر لاندې تنظیم شوی و.
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نوي کال په اړه د مبارکۍ پیغام خپور کړ.
اردوغان :"نن موږ له ۲۰۲۵ کال سره خدای پاماني کوو، او په یو نوي هیجان، نویو هیلو او موخو سره ۲۰۲۶ ته د ښه راغلاست ویلو لپاره چمتووالی نیسو. هیله لرم چې نوی کال زموږ د هیواد، ملت، د زړونو جغرافیې او ټول بشریت لپاره د خیر او برکت وسیله وګرځي.