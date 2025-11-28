نوې سوریه

نوې سوریه

د دمشق په کلیوالي سیمه بیت جن ښارګوټي باندې د اسرائیل په برید کې ۱۳ کسان وژل شوي دي.
د سوریې د دمشق په کلیوالي سیمه کې د بیت جن پر ښارګوټي او مزرعة بیت جن ته پر غځېدلې لار د جمعې په ورځ وختي د اسرائیلو په یوه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ۱۳ کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول.
د دمشق په کلیوالي سیمه بیت جن ښارګوټي باندې د اسرائیل په برید کې ۱۳ کسان وژل شوي دي.
د ملګري ملتونه : د سوریې په غیر مستقیمو ټاکنو کې له دې نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه نده شوې
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ په سوریه کې د یوې لنډمهاله ادارې او مقننه قوې جوړول د انتقالي دورې په جریان کې د هیواد د بیړنیو لومړیتوبونو په نښه کولو کې "یو مهم ګام" وبله.
د ملګري ملتونه : د سوریې په غیر مستقیمو ټاکنو کې له دې نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه نده شوې
د پي کې کې/وای پي جي ترهګرې ډلې په شمالي سوريه کې پر ملکي خلکو بريد وکړ.
سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د پي کې کې/وای پي جي (PKK/YPG) ترهګرې ډلې، چې د SDF په نوم فعالیت کوي، د سوریې په شمال کې د ملکي وګړو په ګڼ میشتو سیمو باندې د توپخانې برید پیل کړی دی.
د پي کې کې/وای پي جي ترهګرې ډلې په شمالي سوريه کې پر ملکي خلکو بريد وکړ.
OPINION
opinion
د یوې لسیزې وروسته په واشنګټن کې د سوریې بیرغ ورپول شو
د سوریې عربي جمهوریت بیرغ د امریکا پلازمېنې واشنګټن ډي سي کې د دې هېواد په سفارت ودرول شو. دا کار د بهرنیو چارو وزیر اسعد حسن الشبانی لخوا ترسره شو.
د یوې لسیزې وروسته په واشنګټن کې د سوریې بیرغ ورپول شو
د پ ک ک څانګه وای پ جي ترهګرې ډله په سوریه کې پر ملکي وګړو بریدونه کوي
د الکعیریا په برید کې د یوې کورنۍ یو ملکي کس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ټپیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي.
د پ ک ک څانګه وای پ جي ترهګرې ډله په سوریه کې پر ملکي وګړو بریدونه کوي
د سوریې ولسمشر د هېواد د بیارغونې لپاره د پراختیا صندوق پرانیست
د سوریې ولسمشر احمد الشرع د سوریې د پراختیا صندوق پرانیستی او ویلي یې دي چې دا به د هېواد د بیارغونې لپاره یوه کلیدي وسیله وي.
د سوریې ولسمشر د هېواد د بیارغونې لپاره د پراختیا صندوق پرانیست