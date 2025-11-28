OPINION
د سوریې حکومت د پلازمینې دمشق په لمنو کې د وسلو نه بار یو موټر چې پ ک ک ترهګرې ډلې ته وړل کیده ونیو
د سوریې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د پلازمینې دمشق په کلیوالي کې یې د وسلو او مهماتو یوه جوپه نیولې ده چې ویل کېږي د YPG/PKK ترهګرې ډلې، چې د SDF په نوم هم پېژندل کېږي، تر کنټرول لاندې سیمو ته وړل کېده.
