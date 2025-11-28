تورکیه
تورکیې په اوکراین کې د ځواکونو د ځای په ځای کولو نه مخکې د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ.
تورکیې وویل چې په اوکراین کې د هر ډول ځواکونو د ځای په ځای کولو نه مخکې اوربند اړین دی. د تورکيې دغه بیان د مکرون د سه ‌شنبې د څرګندونو وروسته راغلی.
د کاتولیک مسیحیانو دیني مشر پاپ لیو څوارلسم د خپل لومړني بهرني سفر په ترڅ کې تورکیې ته راغی.
پاپ لیو څوارلسم د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه په خپل لومړي رسمي بهرني سفر تورکیې ته ورسید او په رارسیدو سره یې د نړیوالې سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا سفر به یې د نړۍ لپاره د سولې اهمیت نور هم روښانه کړي.
په تورکیه کې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي په مقابل کې جدي حساسیت او صفر زغم
په تورکیه کې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې د ملي پالیسیو او ستراتیژیو د همغږۍ مسؤلیت د کورنۍ او ټولنیزو خدمتونو وزارت د ښځو د وضعیت عمومي ریاست پر غاړه دی.
اردوغان په استانبول کې د اوکراین او روسیې د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه
د تورکیې ولسمشر اردوغان د اوکراین په اړه په انلاین غونډه کې ګډون وکړ، په استانبول کې یې د کییف او مسکو د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه
اردوغان په غزه کې د ښځو پروړاندې د اسرائیل د وحشت په اړه پر کمزوري غبرګون سخته نیوکه وکړه
اردوغان د سه شنبې په ورځ په پلازمېنه انقره کې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل: "یو ځل بیا د عامل او قرباني هویت د غبرګون څرنګوالی ټاکلی دی."
د تورکیې ولسمشر اردوغان : یو 'پرېکنده او ثابت' نړیوال غبرګون 'نتنیاهو درولی شي'
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اسرائیل د 'قوي دیپلوماتیک فشار' پر اړتیا ټینګار کوي او وايي چې د غزې اوربند باید په بشپړ ډول عملي شي.
