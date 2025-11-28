د کاتولیک مسیحیانو دیني مشر پاپ لیو څوارلسم د خپل لومړني بهرني سفر په ترڅ کې تورکیې ته راغی.
پاپ لیو څوارلسم د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه په خپل لومړي رسمي بهرني سفر تورکیې ته ورسید او په رارسیدو سره یې د نړیوالې سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا سفر به یې د نړۍ لپاره د سولې اهمیت نور هم روښانه کړي.
لیدلوري
له ورورولۍ څخه تر یو منظم چوکاټه پورې : د تورکي ژبو نړۍ ستراتیژیک بدلون
په اذربایجان کې د تورکي ژبو دولتونو سازمان وروستۍ سرمشریزې د غړو هېوادونو ترمنځ د نږدې ټولنیزو-کلتوري او دفاعي اړیکو لپاره یو روښانه لیدلوری لرونکې لار نقشه وړاندې کړه.