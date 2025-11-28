لیدلوري
په نوي ډیلي کې چاودنه وشوه، په کشمیر کې کورونه ړنګ شول – په هند کې د جنګي جرمونو عادي کول
ممداني نیویارک میشتي د خپل راتلوونکي په اړه هیله مند کړي دي
'د تاج  کیسه' او د هند د مسلمانانو د تېر تاریخ د له منځه وړلو لپاره د هندو ښي اړخه سیاست
د هند ټاټا شرکتي ډله په غزه کې د اسرائیلو په نسل وژنه او د فلسطین په اشغال کې شریکه ده
د تورکیې منځګړیتوب څنګه پاکستان او افغانستان ته له یوه ماتېدونکي اوربند څخه د منظمې سولې لاره هواروي
ولې د ټولنیزو رسنیو پرېښودل ښايي د خوښۍ چابي وي
د خبر ورهاخوا
له ورورولۍ څخه تر یو منظم چوکاټه پورې : د تورکي ژبو نړۍ ستراتیژیک بدلون
د نوي راپور له مخې، کیمیاوي ککړتیا د اقلیمي بدلون په څېر یو نړیوال بحران دی
کابل د یوې بې‌ساري بشري فاجعې پر لور روان دی.
ایا طالبانو لخوا د کوکنارو کر کلي باندې بندیز به افغانستان د نشه يي توکو د قاچاق له اقتصاده وژغوري؟
د اردوغان بریالۍ ډیپلوماسي د ټولې نړۍ لخوا ستایل کیږي
د هند او پاکستان ددې ټولو ستونزو او اختلافاتو اصلي لامل څه دی؟
لویدیځ چې تر پرونه ځان د ډیموکراسۍ ټاټوبی او اصلي مدافع بولو نن پخپله په ډیموکراسۍ ملنډې وهي.
مذهبي جھالتونو، سوریې حقیقت او د ټولنیزو رسنیو جګړه
د کولمو سرطان ناروغي په ځوانانو کې هم په چټکۍ سره مخ په ډیریدو ده
د هندوستان یو تاریخي سینمايي فلم په یو ښار کې د تاوتریخوالي او ګرځنبدیز لامل شو
مشهور لیکوالان
'تر پایه پورې جګړې ته چمتو یو': د بیجینګ په نوي اصطلاح پوهیدل
