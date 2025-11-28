ممداني نیویارک میشتي د خپل راتلوونکي په اړه هیله مند کړي دي
"موږ نور پټ نه یو" — د زهران ممداني تاریخي بریا نیویارکیانو ته د ارزښت احساس ورکوي د پنځو واړو ناحیو کارګران، کرایه نشینان او واړه سوداګر د "بېګ ایپل" لپاره د نوي ټاکل شوي ښاروال د "نوي پړاو" له ژمنې سره د هیلو او احتیاط په ګډ احساس غبرګون ښيي.
د هند ټاټا شرکتي ډله په غزه کې د اسرائیلو په نسل وژنه او د فلسطین په اشغال کې شریکه ده
د امریکایي فعالانو له خوا د خپاره شوي نوي راپور له مخې، د هند تر ټولو ستره شرکتي ډله، ټاټا، د هند او اسرائیلو د پوځي اتحاد "په زړه کې" ځای لري او د فلسطینیانو د اسرائیلي اشغال، څارنې او له خاورې شړلو په جوړښت کې بنسټیز رول لري.
د تورکیې منځګړیتوب څنګه پاکستان او افغانستان ته له یوه ماتېدونکي اوربند څخه د منظمې سولې لاره هواروي
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، د اکتوبر په ۲۵مه په استانبول کې د خبرو اترو راتلونکی پړاو دواړو ګاونډیو هېوادونو ته یو مهم فرصت برابروي چې تېره اونۍ په دوحه کې شوی ماتېدونکی اوربند پیاوړی کړي.
