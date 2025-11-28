سیاست
د دمشق په کلیوالي سیمه بیت جن ښارګوټي باندې د اسرائیل په برید کې ۱۳ کسان وژل شوي دي.
سویس به د ډرونونو د زیاتېدونکو ګواښونو په منځ کې ځمکني هوايي دفاع ته لومړیتوب ورکړي
د اوکرایني چارواکي : اوکراین به د زیلینسکي د مشرۍ پر مهال خپله خاوره پرینږدي
د پاکستان د هنګو په ښار کې پر پولیسو خونړی برید شوی.
وسله والو د پاکستان د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې پر پولیسو برید کړی، چیرې چې د ترهګرۍ تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی؛ پلټنې او د بریدګرو د موندلو عملیات روان دي.
تورکیې په اوکراین کې د ځواکونو د ځای په ځای کولو نه مخکې د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ.
تورکیې وویل چې په اوکراین کې د هر ډول ځواکونو د ځای په ځای کولو نه مخکې اوربند اړین دی. د تورکيې دغه بیان د مکرون د سه ‌شنبې د څرګندونو وروسته راغلی.
د کاتولیک مسیحیانو دیني مشر پاپ لیو څوارلسم د خپل لومړني بهرني سفر په ترڅ کې تورکیې ته راغی.
پاپ لیو څوارلسم د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه په خپل لومړي رسمي بهرني سفر تورکیې ته ورسید او په رارسیدو سره یې د نړیوالې سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا سفر به یې د نړۍ لپاره د سولې اهمیت نور هم روښانه کړي.
د بنګله دیش پرزول شوې مشرې حسینې ته د مرګ له سزا یوه اونۍ وروسته د ۲۱ کلونو بند سزا واورول شوه
تورکیه له پاکستان سره د انرژۍ د استخراج  تړون رسمي کوي
د تورکیې د انرژۍ او طبیعي سرچینو وزیر الپ ارسلان بیرقدار اعلان وکړ چې تورکیه پلان لري له پاکستان سره د انرژۍ یو نوی تړون رسمي کړي چې پر وچه او سمندر دواړو کې د تیلو او ګازو سپړنه به پکې شامله وي.
ولسمشر اردوغان ته د روغتیا د نړۍوال سازمان لخوا جایزه ورکړل شوه
د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د سیمه ییز رئیس، هانس کلوګ، په انقره کې د تورکیې د طبي نړۍ په یوولسم کانګرس کې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته دا جایزه وړاندې کړه.
