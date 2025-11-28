د کاتولیک مسیحیانو دیني مشر پاپ لیو څوارلسم د خپل لومړني بهرني سفر په ترڅ کې تورکیې ته راغی.
پاپ لیو څوارلسم د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه په خپل لومړي رسمي بهرني سفر تورکیې ته ورسید او په رارسیدو سره یې د نړیوالې سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا سفر به یې د نړۍ لپاره د سولې اهمیت نور هم روښانه کړي.
لیدلوري
ممداني نیویارک میشتي د خپل راتلوونکي په اړه هیله مند کړي دي
"موږ نور پټ نه یو" — د زهران ممداني تاریخي بریا نیویارکیانو ته د ارزښت احساس ورکوي د پنځو واړو ناحیو کارګران، کرایه نشینان او واړه سوداګر د "بېګ ایپل" لپاره د نوي ټاکل شوي ښاروال د "نوي پړاو" له ژمنې سره د هیلو او احتیاط په ګډ احساس غبرګون ښيي.
