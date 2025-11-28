اسرائیل د خپلو اسیرانو د جسدونو له ترلاسه کولو وروسته د رفح پوله د مرستو لاریو پر مخ بېرته پرانیستله
اسرائیل د څلورو اسیرانو د جسدونو له ترلاسه کولو وروسته د رفح له لارې د مرستو بار لاریو ته د تیریدو اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې مرستندویه ادارې خبرداری ورکوي چې د غزې بې ځایه شوي خلک له سختېدونکې لوږې او ځنډېدلو مرستو سره مخ دي.
امریکا د غزې د اوربند تړون د څارنې په موخه اسرائیل ته ۲۰۰ سرتېري استوي
امریکايي چارواکي وايي، دا سرتېري به یو ګډ کنټرول مرکز جوړ کړي او نور امنیتي ځواکونه به چې په غزه کې به کار کوي، سره مدغم کړي ترڅو له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو د مخنیوي لپاره همغږي رامنځته شي.