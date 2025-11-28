اقتصاد

تورکیه له پاکستان سره د انرژۍ د استخراج  تړون رسمي کوي
د تورکیې د انرژۍ او طبیعي سرچینو وزیر الپ ارسلان بیرقدار اعلان وکړ چې تورکیه پلان لري له پاکستان سره د انرژۍ یو نوی تړون رسمي کړي چې پر وچه او سمندر دواړو کې د تیلو او ګازو سپړنه به پکې شامله وي.
افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د بدیلو لارو د موندولو هڅه کوي
افغانستان د سوداګرۍ وزیر د چهارشنبې په ورځ هند ته په خپل لومړني سفر ورسېد ترڅو د زیاتو پانګونو او توکو د جلبولو هڅه وکړي. په داسې حال کې چې دواړه هېوادونه له ګاونډي پاکستان سره د اړیکو د خرابیدو په شالید کې د خپلو اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو غور کوي
امریکا د بهرنیو پورونو لویه برخه  له چین څخه ترلاسه کوي: څېړنه
د يوې نوې څېړنې له مخې، امریکاد بهرنیو پورونو لویه برخه  له چین څخه ترلاسه کوي ، داسې حال کې چې دغه څېړنه د بېجينګ د پور ورکوونکو فعاليتونو تعقيب کوي او ښيي چې چين په زياتېدونکي ډول د پرمختيايې هېوادونو پر ځای لوړو عايد لرونکو هېوادونو ته پورونه ورکو
تورکیې دفاعي صادرات د ۲۰۲۵ کال په لومړیو لسو میاشتو کې ۳۱ سلنه لوړ شوي ،۶.۷ میلیارډ ډالرو ته رسېدلي
د تورکیې د دفاعي صنایعو د سکرتریت مشر وویل چې د ۲۰۲۵ کال په لومړیو لسو میاشتو کې د دغه هیواد د دفاعي او هوایي صنایعو صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله ۳۱ سلنه زیات شوي او ۶.۷ میلیارډ ډالرو ته رسېدلي دي.
پوتین کابینې ته امر وکړ چې د روسیې د نادره فلزاتو د استخراج لپاره پلان جوړ کړي
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د روسیې کابینې ته امر وکړ چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د نادره ځمکو د کانونو د استخراج لپاره د لارې نقشه جوړه کړي.
د ټرمپ او شي له لیدنې مخکې امریکا او چین په مالیزیا کې سوداګریزې خبرې بیا پیل کړې
د چین او امریکا جګپوړو چارواکو د یکشنبې په ورځ په مالیزیا کې د دویمې ورځې لپاره سوداګریزې خبرې بیا پیل کړې، په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسیا ته خپل درې هېوادیز سفر پیل کړ، چې په ترڅ کې به یې له ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري.
