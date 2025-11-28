افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د بدیلو لارو د موندولو هڅه کوي
افغانستان د سوداګرۍ وزیر د چهارشنبې په ورځ هند ته په خپل لومړني سفر ورسېد ترڅو د زیاتو پانګونو او توکو د جلبولو هڅه وکړي. په داسې حال کې چې دواړه هېوادونه له ګاونډي پاکستان سره د اړیکو د خرابیدو په شالید کې د خپلو اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو غور کوي
امریکا د بهرنیو پورونو لویه برخه له چین څخه ترلاسه کوي: څېړنه
د يوې نوې څېړنې له مخې، امریکاد بهرنیو پورونو لویه برخه له چین څخه ترلاسه کوي ، داسې حال کې چې دغه څېړنه د بېجينګ د پور ورکوونکو فعاليتونو تعقيب کوي او ښيي چې چين په زياتېدونکي ډول د پرمختيايې هېوادونو پر ځای لوړو عايد لرونکو هېوادونو ته پورونه ورکو
چین له امریکا سره د مخ پر زیاتېدونکي سوداګریز جنګ کې 'تر پایه د مبارزې' ژمنه وکړه
بیجینګ د ټرمپ نوې ۱۰۰ سلنه تعرفې وغندلې او د خرابېدونکو سوداګریزو اړیکو په ترڅ کې یې د ملي امنیت د دفاع لپاره خپل ځوابي بندري فیسونه "قانوني" اقدامات وبلل.
تورکیې دفاعي صادرات د ۲۰۲۵ کال په لومړیو لسو میاشتو کې ۳۱ سلنه لوړ شوي ،۶.۷ میلیارډ ډالرو ته رسېدلي
د تورکیې د دفاعي صنایعو د سکرتریت مشر وویل چې د ۲۰۲۵ کال په لومړیو لسو میاشتو کې د دغه هیواد د دفاعي او هوایي صنایعو صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله ۳۱ سلنه زیات شوي او ۶.۷ میلیارډ ډالرو ته رسېدلي دي.
د ټرمپ او شي له لیدنې مخکې امریکا او چین په مالیزیا کې سوداګریزې خبرې بیا پیل کړې
د چین او امریکا جګپوړو چارواکو د یکشنبې په ورځ په مالیزیا کې د دویمې ورځې لپاره سوداګریزې خبرې بیا پیل کړې، په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسیا ته خپل درې هېوادیز سفر پیل کړ، چې په ترڅ کې به یې له ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري.