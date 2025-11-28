منځنی ختیځ

د منځني ختیځ په اړه خبرونه

اسرائيلي ځواکونو د سوریې په قنیطره ښار برید وکړ، چې د هېواد د حاکمیت نوې سرغړونه ده
د اسرائيلي پوځیانو د سوریې په جنوبي برخه کې د قنیطره پر کلیوالي سیمو نوی سرحدي یرغل ترسره کړ، چې د دې هېواد د حاکمیت وروستۍ سرغړونه بلل کېږي.
سوریه وايي چې په لاذقیه کې یې د داعش ډلې د ترهګریزو بریدونو پلان جوړونکی ټیم شنډ کړ
د سوریې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش اړوند یوې ترهګریزې ډلې غړي د هېواد په ساحلي سیمه کې د پلان شویو بریدونو تر ترسره کېدو مخکې نیول شوي او له منځه وړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د اسرائيلو دوامداره سرغړونې د غزې نازک اوربند کمزوری کوي
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ له غړو هېوادونو وغوښتل چې سمدلاسه اقدام وکړي ځکه چې د غزې د اوربند څخه د اسرائيلو روانې سرغړونې نازک اوربند ته ګواښ کوي او ملکي وګړي له خطر سره مخ کوي.
حزب الله په بیروت کې د اسرائیل په برید کې د خپل جګپوړي قوماندان علي طباطبايي وژنه تایید کړه
حزب الله تایید کړې چې د دوی جګپوړی قوماندان، علي طباطبايي، د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د اسرائیل په یوه هوايي برید کې وژل شوی دی.
د حوثیانو تر کنټرول لاندې محکمې د جاسوسۍ په تور پر ۱۷ کسانو د اعدام حکم صادر کړ
د سبا خبري اژانس د راپور له مخې، د یمن په پلازمېنه  صنعا کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې محکمې ۱۷ کسان بهرنیو دولتونو ته د جاسوسۍ په تور مجرم بللي او د مرګ سزا یې ورته اورولې ده.
اسرائیل د درنو بمباریو سره د غزې استوګنیزې ودانۍ په نښه کوي
اسرائیلي پوځ د اوربند تړون په نقضولو سره د غزې په جنوبي او شمالي برخو کې لسګونه هوايي او توپخانې بریدونه کړې دي.
