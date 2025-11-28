OPINION
د اسرائيلو پوځ د سوریې په قنیطره کې یرغل زیات کړی او یوه پوسته یې جوړه کړې ده
د سوریې دولتي ټلوېزیون «الاخباریه» د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائيلي ځواکونو د قنیطره د کلیوالو سیمو په سعیده الحانوت کلي شاوخوا کې پرمختګ کړی او یوه پوسته یې جوړه کړې چې دغه کلی د نږدې مغاتره کروندې څخه جلا کوي، خو نور جزئیات یې نه دي وړاندې کړي.
