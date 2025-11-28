روغتیا
ولسمشر اردوغان ته د روغتیا د نړۍوال سازمان لخوا جایزه ورکړل شوه
د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د سیمه ییز رئیس، هانس کلوګ، په انقره کې د تورکیې د طبي نړۍ په یوولسم کانګرس کې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته دا جایزه وړاندې کړه.
مالدیف د نړۍ لومړی هیواد دی چې په تنباکو او سګرټو پدې ډول سخت بندیزونه لګوي
مالدیف د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د تمباکو پر ضد يي یو تاریخي نسلي بندیز پلی کول پیل کړي، او په دې سره د نړۍ لومړی هېواد شو چې د راتلونکو نسلونو لپاره د تمباکو محصولاتو پلور او کارول غیرقانوني کوي.
امریکايي-جاپاني ډلې د معافیتي سیسټم د څېړنو له امله د طب په برخه کې د ۲۰۲۵ کال د نوبل جایزه وګټله
د امریکايي ساینس پوهانو مري برونکو، فریډ رامسډیل او جاپاني ساینسپوه شیمون ساکاګوچي څېړنو چې د "بهرني معافیتي زغم" په اړه دي، د سرطان او خودایمني ناروغیو په درملنه کې نوې لارې پرانیستې دي.
د نوي راپور له مخې، کیمیاوي ککړتیا د اقلیمي بدلون په څېر یو نړیوال بحران دی
په دې اونۍ کې خپور شوي یوه لوی علمي راپور د کیمیاوي ککړتیا په اړه خبرداری ورکړی او دا یې د اقلیمي بدلون په څېر یو سیاروي بحران بللی دی.
جاپان وروسته له هغه چې یو تن د پیشوګانو لخوا انتقالیدونکي د کنې ویروس له امله ومړ خبرداری خپور کړ
يو وترنر د ترومبوسایټوپینیا سنډروم (SFTS) سره د شدیدې تبې له امله مړ شو، چې دا په هیواد کې د څارویو څخه انسان ته د وژونکي کنې څخه زیږیدلي ویروس لومړی شکمن لیږد کیدی شي.
په امریکا کې د "ډیر اسانه خپریدونکي" کوویډ-19 نوي ډول پيښه کشف شوي.
که څه هم د نوي بڼې په اړه باور نه کیږي چې د ډیرې سختې ناروغۍ لامل شي، خو چارواکو په ګڼه ګوڼه ځایونو کې د ماسک کارولو، د واکسین او درملنې د چمتو کولو سپارښتنې کړي دي.
