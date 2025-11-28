نړۍ

سویس به د ډرونونو د زیاتېدونکو ګواښونو په منځ کې ځمکني هوايي دفاع ته لومړیتوب ورکړي
د اروپا د امنیت د خرابېدو له امله سویس اړ شوی چې د خپلو موجوده منابعو په حدودو کې د ځمکني هوايي دفاع ته لومړیتوب ورکړي، او د پوځي وړتیا نورې پروژې یې وځنډولې.
امریکا پر ایران تر بریدونو وروسته د لا زیاتو پرمختللو B2 ډوله بم غورځوونکو الوتکو فرمایش ورکړ
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، چې امریکا د سږ کال په پیل کې د ایران پر اټومي تاسیساتو له بریدونو وروسته د "ډیرو نورو" B-2 سپیریټ سټیلټ بم غورځونکو الوتکو فرمایش  ورکړی دی.
ټرمپ په وینزویلا کې د 'مخدره توکو د قاچاق' پر وړاندې د ځمکنیو عملیاتو اعلان وکړ
ولسمشر ټرمپ ادعا کوي چې امریکا په سمندر کې د وینزویلا د مخدره توکو قاچاق تقریبا پای ته رسولی او پلان لري چې د ځمکې له لارې عملیات پیل کړي.
روسیه : د غزې په اړه د امریکا پلان ښايي د بې کنټروله تجربو لپاره د پلمې په توګه وکارول شي
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا اندېښنه ښودلې چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پرمخ وړل شوی د غزې د سولې پلان ښايي پر اشغال شوې خاوره د "بې کنټروله تجربو" لپاره پلمه وګرځي.
د تاجکستان-افغانستان پر پوله برید کې درې چینايي وګړي ووژل شول
په دوشنبه کې د چین سفارت د جمعې په ورځ وویل، چې په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د دغه هېواد له افغانستان سره پر پوله په یوه وسله وال برید کې درې چینايي وګړي وژل شوي دي.
ډونالډ ټرمپ: له "درېیمې نړۍ هیوادونو" څخه به مهاجرت وځنډوم
واشنګټن - ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې هغه به له هغو هیوادونو څخه چې د امریکا مشر یې "درېیمه نړۍ هیوادونه" بولي، مهاجرت وځنډوي. دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې یو افغان وګړي په واشنګټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وکړې او یو یې وواژه
