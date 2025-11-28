OPINION
واشنګټن کې د ملي ګارد پر ځواکونو برید کوونکي افغان د کلونو لپاره د امریکايي ځواکونو لپاره کار کړی و
د نیویارک ټایمز، سي بي ایس، این بي سي او نورو رسنیو د راپور له مخې، ۲۹ کلن رحمن الله لکڼوال د چهارشنبې په ماسپښین سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد پر ځواکوننو ډزې وکړې او دوه ګزمه کوونکي سرتیري یې ټپیان کړل. وروسته برید کوونکی هم د سرتیرو لخوا وویشتل شو
ډونالډ ټرمپ: له "درېیمې نړۍ هیوادونو" څخه به مهاجرت وځنډوم
واشنګټن - ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې هغه به له هغو هیوادونو څخه چې د امریکا مشر یې "درېیمه نړۍ هیوادونه" بولي، مهاجرت وځنډوي. دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې یو افغان وګړي په واشنګټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وکړې او یو یې وواژه